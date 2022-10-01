لماذا تكتبنا الضغينة في دفاترها؟!

قاسم العجرش ||

qasim_200@yahoo.com||

الليلة الماضية كانت من بين أشقى لياليي، فقد أجلت الشروع بكتابة عمودي إلى آخر الليل، ولم يكن ذلك بإرادتي، بل لأني كنت أتابع الأخبار عما يدور في بلدي، كنت أتسقط خبرا من هذا المصدر أو ذاك، أدخل على مواقع النت، أفتش في النسخ الإلكترونية للصحف، ذهبت إلى مواقع الأحزاب المشاركة بالعملية السياسية، وتلك التي لم تشارك، أحزاب تشتم بعضها البعض بأقذع الشتائم، ولجت إلى مواقع الوزارات وصفحات السياسيين الألكترونية، كنت أبحث في الحقيقة عن بصيص أمل، أو ضوء في آخر النفق على وفق التعبير الذي دخل حياتنا بعد عام 2003!..ضوء داخل النفق..!

أجهدت نفسي كثيرا وصل عدد فناجين القهوة إلى أربعة، بت أتجشأ سهرا ويقضه وتعبا، أبحث عن الضوء الذي قيل أنه في آخر النفق، لكني لم أجد النفق ذاته!

ليس ثمة نفق في ساحتنا على الإطلاق، فما بالك في ضوء في آخره..! لا نفق في حياتنا السياسية البتة، فيها سهوب ومفازات، وقفار وصحارى، بين الساسة حدود محاطة بالأسلاك المكهربة، وبين بعضهم الآخر جدران؛ أعلى من الجدار الذي يحيط بالسجون!..

الليلة الماضية وبعد هذا الشقاء، حاولت أنْ أقرأ كتابا من كتب التاريخ حتى أنام! لكني أزددت يقظةً، فقد كنت أقرأ صفحات من هوامش إبن أبي الحديد على نهج البلاغة، ووقفت عند حجم الجريمة التي أقترفها "سيدنا" معاوية بن أبي سفيان بحق "سيدنا" علي بن أبي طالب..! أخذت أقلِبُ صفحات الكتاب، ثم توقفت عند صفحة بعينها، وفجأة، أصبح للصفحة أبعاد، وخطفتني إلى أعماقها المحفوفة بالمغامرة، جيشٌ من الأسئلة يدب بقوة كأنه عرضٌ عسكري أقيم في ساحة رأسي، ودوامات الكتاب تبتلعني، وتغوص بي إلى حيث أرى ما لا يُرى، السقوط كان طويلاً كحصة رياضياتٍ مملة، وقعت على أرضٍ ناعمة يشرئب عشبُها مثل كهرمان الجسد..

نهضت، أتحسس جسدي لأطمئن، فوجدت سيف الصحابي "بسر بن أرطأة يحز رؤوس صبيان آل عبد المطلب..!، لم أجد رأسي، ومع ذلك كنت أرى بشرا بيدهم سيوف وخناجر ورماح؛ يمرون جواري يركبون نواقا مطهمة.

ناديت أحدهم: يا راكب الناقة، يا راكب الناقة..! رد علي: يا هذا ما أركبه ليس ناقة بل بعير..! لكني كنت أرى عورة الناقة..! عبروا فوق جسدي وأخترقت أخفاف نوقهم صدري، ولم ينتبه أي منهم لما يدوسون، فقد تعودوا أن يدوسوا شعوبا، فهل يهمهم جسد رجل مريض؛ ليس له عدة إلا كتابة عمود في صحيفة...؟

كلام قبل السلام: أمضيت باقي ليلتي، بحثا عن إجابةٍ لسؤالٍ شديد البساطة: لماذا تكتبنا الضغينة في دفاترها؟ لماذا نكذب على أنفسنا...!

سلام.

