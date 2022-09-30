السلوك السياسي بين الفكر والخطاب 

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علي عنبر السعدي || الفارق بين الفكر والخطاب ،ان الأول يعتمد على منهجية الانطلاق من معطيات الواقع ومتغيراته ،التي تخضع لمفهومي الزمان والمكان والعقل والحواس والقياس والمتغير والسبب والنتيجة ، ومن ثم فاشتغالاته تخضع لمعايير لاتدخل فيها الايمانيات والمطلقات والغيبيات ، كعوامل حاسمة تحدد عوامل السلوك وآليات القرار . وعلى ذلك فالفكر هو من يحدد الاستراتيجيات السياسية ضمن مراحلها المختلفة (المحتمل – الممكن – المفترض – المتوقع – الواقع) ومن أولى مهام الفكر ضمان الإنتاج الفكري وتجاوز الفكرة ذاتها تطويراً أو تجديداً أو إضافة أو تعديلاً وفق المعطيات التي يوفرها الواقع . أما الخطاب، فيوقع العمل السياسي ضمن مطلقات وشعارات ، لاتترك في المجال أمام إجراء أيما مراجعة قد يحتاجها الظرف السياسي في مرحلة ما . هذا ماظهر واضحاً بين فكر ((الاطار)) - وشعار (( التيار)) - الأول وسع في خياراته ومجال تحركه ، والآخر أغلق على نفسه بعد ان استنفد شعاراته وأحرق أدواته