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جهاد النقاش || بتشرين نشرت صفحة جهاز مكافحة الإرهاب خبر عن وقوع انقلاب بالعراق انوب گالت تهكرت الصفحة! المهم تعليقات جمهور تشرين والتيار المدني كانت مملوءة تحريض وسب وغيث التميمي من لندن غرد: نهض هرقل العراق. اني تخيلت أدمن صفحة الجهاز شصار بيه وكتبت: قَام كَي يشْوِي كبَاب فَجأةً صَار انقِلاب فَرِح الصّبيانُ فِيه وطَوابيرُ الذّبَابْ بَعضهُم يهمِسُ خوفاً من تدَاعي الاحتِرابْ بَعضهُم شَكّ ولمْ يدرِ الصّواب بعْضهم قَالَ نجِدْهُ عند طَحنُون الجَوابْ بعضهُم كانَ يغطّ بشَخيرِ الوَطنِيّة قامَ للتَغريدِ فخراً بالجُيوشِ العَربيّة أعلنَ التَأييدَ مِن تَحتِ اللِحافِ اللَندنيةْ مَدنيٌ يَتفاخَر بالمَآسي الهِرقلية! ظَلّت النّاسُ بحَيصٍ، ليسَ تَدرِي ما القضيّة! وشَهادات أفَادَت: خَلفه مِستِرُ تَرامْبْ فُوجِئ الأدمنُ مِن هَذا المُصابْ وَجدَ الصّفحَة قد صَارت خرابْ حَذفَ المَنشُورَ منْها وبقَايَا الانتِدابْ نظّفَ الصّفحة مِن كلّ السُبابْ لعنَ البَردَ علَى النّتِ علَى أمّ الشّبابْ فلَقدْ ضَاعَ الكَبَابْ