المقالات

خربشة..!


جهاد النقاش ||   بتشرين نشرت صفحة جهاز مكافحة الإرهاب خبر عن وقوع انقلاب بالعراق  انوب گالت تهكرت الصفحة!   المهم تعليقات جمهور تشرين والتيار المدني  كانت مملوءة تحريض وسب وغيث التميمي من لندن غرد: نهض هرقل العراق.   اني تخيلت أدمن صفحة الجهاز شصار بيه  وكتبت:   قَام كَي يشْوِي كبَاب فَجأةً صَار انقِلاب   فَرِح الصّبيانُ فِيه وطَوابيرُ الذّبَابْ   بَعضهُم يهمِسُ خوفاً من تدَاعي الاحتِرابْ بَعضهُم شَكّ ولمْ يدرِ الصّواب بعْضهم قَالَ نجِدْهُ عند طَحنُون الجَوابْ   بعضهُم كانَ يغطّ بشَخيرِ الوَطنِيّة قامَ للتَغريدِ فخراً بالجُيوشِ العَربيّة أعلنَ التَأييدَ مِن تَحتِ اللِحافِ اللَندنيةْ مَدنيٌ يَتفاخَر بالمَآسي الهِرقلية!   ظَلّت النّاسُ بحَيصٍ،  ليسَ تَدرِي ما القضيّة! وشَهادات أفَادَت: خَلفه مِستِرُ تَرامْبْ   فُوجِئ الأدمنُ مِن هَذا المُصابْ وَجدَ الصّفحَة قد صَارت خرابْ حَذفَ المَنشُورَ منْها وبقَايَا الانتِدابْ نظّفَ الصّفحة مِن كلّ السُبابْ لعنَ البَردَ علَى النّتِ علَى أمّ الشّبابْ فلَقدْ ضَاعَ الكَبَابْ    
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
خربشة..!
الطلاق الالكتروني عبر وسائل الاتصال الحديثة 
دعوا خوانيتو وشأنه؛ ابعدوه عن شروركم ..!
الحرب عالمية الثالثة "مفتوحة"..
الأنفس وسفينة العراق..!
هل ينجح السوداني ام  سيكون ضحية اخرى للأحزاب السياسية؟!
الجنوب بين الأنظمة الثلاث..!
وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر
ما يحدث صراع دولي ياهذا..!  
على القيصر ان يربط حذاءه بنفسه..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1428.57
الجنيه المصري 74.74
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
٧ : السلام عليك ايها الطاهر النقي وللعنة الله والملائكة والناس اجمعين على من قتلك وسفك دمك الطاهر ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
أبو حسين : أحسنت . أصبت كبد الحقيقة . يريدون الجندي و الضابط العراقي في خدمة الأجندة الأمريكية و الأسرائيلية ...
الموضوع :
إهانة للرتبة عندما تخدم الزائر
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم وبجميع المنتظرين ...
الموضوع :
رسالة ترحيب عاجلة ..
باقر : لا عاب حلكك والله يحفظك ...
الموضوع :
لماذا أحب الفرس الإيرانيين؟!
هدايت جعفر صادق : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة والاخوات في الصين الشعبية سلام مني وتحيات لكل مسلم شيعي ...
الموضوع :
بالصور.. الشيعة في الصين يحتفلون بليلة النصف من شعبان المباركة
فراس كريم كاظم : اللهم العن ابو بكر الزنديق اللهم العن عمر الفاجر الكافر و قنفذ خادم عمر اللهم العن عثمان ...
الموضوع :
قَصيـدةُ عِشـق مقدس.. كَسُليماني والمهندس..
سامي جواد : الكلمة الحق تخلد صاحبها مهما كانت ديانته ...
الموضوع :
أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤددُ.... قصة قصيدة شاعر سوريا الكبير الدكتور محمد مجذوب
Umahmad : وفقكم الله لخدمة زوار أبي عبدالله الحسين عليه السلام ...
الموضوع :
معلومات تفيد المشاية من النجف إلى كربلاء المقدسة..
الكردي : السلام عليك أيها الأمام الهمام الحسن بن. علي بن. ابي. طالب السلام عليك وعلى جدك. وابيك. السلام ...
الموضوع :
عين ماء الامام الحسن (ع) في النجف دواء لمرض السرطان والسكري
فيسبوك