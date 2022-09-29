دعوا خوانيتو وشأنه؛ ابعدوه عن شروركم ..!

علي عنبر السعدي ||

خوانيتو في الأدب اللاتيني ،هو إسم أشبه بعلاوي وحيدوري وحمودي عندنا ، أي مايكثر في الأوساط الشعبية الفقيرة ، وغالباً مايكون طيب القلب نقي السريرة ،تكفيه كلمة ودّ ليسامح وينسى ،لكنه ذو إباء وعزة نفس وشجاعة لاتقبل الذلّ .

أمثاله ،هم الركيزة الأساسية للمجتمع ، فمنهم العمال على اختلاف مهنهم وأصحاب الحرف الصغيرة والباعة والمزارعون والجنود والشرطة والمقاتلون دفاعاً عن الوطن ،أي كل تلك الأعمال التي لايمكن لأيما مجتمع الإستغناء عنها .

العراق عبر تاريخه ،كان يجمع مابين شخصيتي (خوانيتو) المتواضع البسيط ، و(دون اليخاندرو) الغني المتعجرف، والشخصيتان تتعايشان معاً ،تظهرهذه أو تلك ، حسب الظروف والمواقف .

لكن في وقت بقي خوانيتو على طيبته وطبعه ،إزداد انفصاله عن (دون اليخاندور) السياسي الفاسد والمتعجرف غير النبيل .

في العراق - ليس مهماً أن يسقط اليخاندرو – المهم أن يبقى خوانيتو واقفاً – فهو روح الوطن وعزّة نفسه .