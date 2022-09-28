المقالات

على القيصر ان يربط حذاءه بنفسه..!


علي عنبر السعدي ||

 

- لماذا حلق بطرس الأكبر ،لحى النبلاء ؟؟

- سيعلموننا بأنفسهم كيف نهزمهم .

بطرس الأكبر ،بجسده الرياضي وعقله العملاق ، شاهد الفارق بين تأخر روسيا رغم مساحتها العملاقة ،وتقدم الغرب رغم محدودية مساحته .

كان الجيش الروسي مهلهلاً ،كمية تنقصها النوعية والفاعلية ، وكان ضباطه من ابناء النبلاء، يقضون لياليهم بتلبية حفلات الرقص واحتساء الفودكا ،في بيوت النبلاء  الفخمة ، فيما كان الجنود يقضونها في الخنادق تحت الثلج .

وصلت الأخبار ان الجيش السويدي ،هزم الجيوش الروسية في أكثر من معركة ، فقال بطرس الأكبر : سيعلموننا بأنفسهم كيف نهزمهم . 

رأى بطرس الأكبر ، ان الضعف في بلاده ، يسببه بطر النبلاء وملذاتهم ، ولما كانت اللحية والشوارب المصقولة ،من علامات النبلاء ، فقد أصدر أمراً لحلق لحاهم - بدءاُ بنفسه ،  والتحاق جميع الضباط النبلاء في الجبهة مع جنودهم ، ثم جال على المواقع للتأكد ،وحين رأى جندياً يربط حذاء ضابط ، استدعى الضابط وأمره بالركوع ليربط حذاء القيصر (بطرس) وحين فعل الضابط  ذلك ،دفره بقدمه قائلاً : على القيصر ان يربط حذاءه بنفسه ،كما عليك أنت ان تفعل .

أرسل بطرس الأكبر ،الالاف من شباب روسيا ، للدراسة في الخارج على حساب الدولة ، فتعلموا أحدث الطرق في بناء السفن وصنع المحركات وانشاء المصانع ووسائل الزراعة واستصلاح الأرض ،وكل ما من شأنه ان ينهض بروسيا وانسانها على السواء .

بوتين تسلم قيادة بلد مهلهل ، تركه تفكك الاتحاد السوفييتي محطماً ،غواصاته تغرق في البحار والمحيطات ، وأسلحته احيلت الى خردة ،وجنرالاته يبيعون أوسمتهم لسد حاجتهم ، والأفذاذ من علمائه ، يلجأون الى أمريكا وأوربا ، وهم يتنكرون لبلد لم يعد موضع فخر في الانتماء اليه.

لكن ،ماهي الا سنوات ، حتى انقلبت احوال روسيا ، فقد نهضت كبلد عملاق ، يمتلك من القدرات ما يمكن تطويره  ،حتى من لجأوا  الى الغرب ، أنشأوا مراكز قوى مالية وفنية ورياضية  وثقافية ، أعادت ارتباطها بروسيا الام بشكل أو بآخر ، بل وامتد ذلك الى ((المافيات )) بكل أنواعها ،فاحتلت الروسية منها ،مواقع متقدمة في عالم المافيا .

مدّ بوتين أصابعه الفولاذية في مفاصل الغرب ، بواسطة " الهاربين"  ،والقلائل الذين رفضوا التعاون معه من الروس هناك ، دبر أمر تصفيتهم . أصيب الغرب بالقلق من مقدار التغلغل الروسي في دولهم ، ومع قوى روسية العسكرية الناهضة ،وسلاحها النووي – المحدث بمعظمه – ووسائل اطلاقه ، وقف الغرب عاجزاً عن تهديد روسيا بالحرب ، مستعيضا عن ذلك برفع وتيرة الشعارات الاعلامية  ،ودرجة من العقوبات ،بدأت وتيرتها تتراجع نسبياً عن الأيام الأولى ، كما ظهر تصدع ليس قليلاً في مواقف الغرب ضد روسيا .

وهكذا يقول بوتين للغرب ضمناً : اربطوا أحذيتكم بأنفسكم ،ولا تزجوا الشعوب في حروبكم ، والا سيصبح مصير (لحاياكم ) عرضة لمقصاتنا .

 

ــــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
على القيصر ان يربط حذاءه بنفسه..!
البشارة العظمى..!
رسالة الامام الرضا (ع) الى السياسيين
الكلمة وآثارها..!
متى تربح الجغرافيا ـ متى يخسر التاريخ ؟! العراق وثنائية الربح والخسارة  -
ماذا بعد؟!
عندما تهجر الروح عرينَ صبرها..
موت القرضاوي..ثم ماذا؟!
إثم الحرب النفسية على الناس
استقال الرئيس ليغدوا الزعيم القائد ..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1428.57
الجنيه المصري 74.74
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
٧ : السلام عليك ايها الطاهر النقي وللعنة الله والملائكة والناس اجمعين على من قتلك وسفك دمك الطاهر ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
أبو حسين : أحسنت . أصبت كبد الحقيقة . يريدون الجندي و الضابط العراقي في خدمة الأجندة الأمريكية و الأسرائيلية ...
الموضوع :
إهانة للرتبة عندما تخدم الزائر
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم وبجميع المنتظرين ...
الموضوع :
رسالة ترحيب عاجلة ..
باقر : لا عاب حلكك والله يحفظك ...
الموضوع :
لماذا أحب الفرس الإيرانيين؟!
هدايت جعفر صادق : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة والاخوات في الصين الشعبية سلام مني وتحيات لكل مسلم شيعي ...
الموضوع :
بالصور.. الشيعة في الصين يحتفلون بليلة النصف من شعبان المباركة
فراس كريم كاظم : اللهم العن ابو بكر الزنديق اللهم العن عمر الفاجر الكافر و قنفذ خادم عمر اللهم العن عثمان ...
الموضوع :
قَصيـدةُ عِشـق مقدس.. كَسُليماني والمهندس..
سامي جواد : الكلمة الحق تخلد صاحبها مهما كانت ديانته ...
الموضوع :
أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤددُ.... قصة قصيدة شاعر سوريا الكبير الدكتور محمد مجذوب
Umahmad : وفقكم الله لخدمة زوار أبي عبدالله الحسين عليه السلام ...
الموضوع :
معلومات تفيد المشاية من النجف إلى كربلاء المقدسة..
الكردي : السلام عليك أيها الأمام الهمام الحسن بن. علي بن. ابي. طالب السلام عليك وعلى جدك. وابيك. السلام ...
الموضوع :
عين ماء الامام الحسن (ع) في النجف دواء لمرض السرطان والسكري
فيسبوك