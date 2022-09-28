الكلمة وآثارها..!

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مانع الزاملي || ان الله ميزنا عن كل مخلوقاته ان جعل لنا لسانا ،،وعقلا وتفكيرا ،نستطيع من خلالها ان نعمر الارض ،ونتعايش مع بعضنا، ونتجاوز عن المسيءونشكر المحسن، ونكسب الرزق ، ونؤدي واجباتنا الوظيفية ان كنا موظفين، ونحترم كبراءنا عندما نلتقي بهم او نجالسهم ،، ونحذر اصدقاءنا من الخطر ،،والالاف من الامور العبادية والمعاملاتية كلها تجري من خلال الكلام والتفكر ،،والقرآن الذي نعبد الله من خلاله هو كلام الله،،ووصايا الائمة هي كلامهم النور سلام الله عليهم ولذلك القرآن يميز بين الكلام وحصره في كلمتين او نوعين فقال عز من قائل(ألم ترَ كيف ضرب الله مثلاًكلمةُ طيبةِ كشجرةِ طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين بأذن ربها) اذن علينا ان نتحرى الكلمة الطيبة لكي نستخدمها ،ابتداء التحية لكل من نلتقي به سواءنعرفه ام لانعرفه ،،لان كلمة السلام عليكم تحية الاسلام المباركة غير كلمة مرحبا !! لاننا متميزون بكل شيءلاننا مسلمون وكلمة السلام عليكم معناها تقول للمقابل الامان بيني وبينك بكل شي ،بشخصك ومالك وعرضك كله اجعله امينا !!! احيانا الكلمة افضل من المال الذي تتصدق به اذا صحبه منة او أذى تعال معي نتلوا قوله تعالى ( قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى) اذن كلمة المعروف الكلمة اللطيفة التي تتودد بها للناس خير من صدقة ، علينا اذن ان نختار كلماتنا التي تحبب الناس الينا ونحبهم ،،نبينا صلى الله عليه وآله يقول ( الكلمة الطيبة صدقة )ما اروع واجمل مفاهيم الاسلام ، اذا لم تملك مالا تتصدق به استخدم لسانك بكلمة طيبة ،، والكلمة تكون عظيمة عندما تسعى بها للصلح بين متخاصمين ،،وتصلح بينهما ، الله يوصينا بقوله ( وقولوا للناس حسنا ) والمعروف عن كلمة الناس هنا تشمل كل الناس مسلم وغير مسلم ،، اذن عرفنا ان مفتاح القلوب بكلمة طيبة مهذبه ،،وحتى عندما نكتب ونتحاور في كل المسائل الاجتماعية والسياسية علينا ان نكون مهذبين وان نقابل المخالف لنا بكلمة مهذبة لان الاختلاف حالة طبيعية خصوصا في عالم السياسة ،، ليس صحيحا ان تتجاوز على الرموز الدينية والسياسية مطلقا ،، ممكن ان تنتقد بأدب وتقول التصرف الفلاني من الشخصية الفلانية غير صحيح حسب رأئيي هذا حقك ،،لكن السباب والتسقيط حرام شرعا وعرفا لانه ان واجهت احدا بسب وشتيمة سيقابلك بمثلها وهذا يجعلك ترتكب اثما وهذا يفترض ان يكون منهجنا بالحياة ،، ليس صحيحا ان نجعل لساننا حكرا على الكلام الغير المهذب لانه يجلب العداء بين ابناء الوطن الواحد ،، الكلمة التي تسمعها او تقرأها لاتنقلها قبل ان تفكر بها لماذا قيلت ومن قالها وماهو السبب !!! كثيرة هي تصرفات الاعداء يطلقون كلمة كاذبة في الفيس بوك ونحن نتبعهم سبا وتسقيها وتشهيرا دون ان نتاكد من مصدر الاشاعة او الكلمة وماهو هدفها ،، قول رسولنا الكريم ( اتقوا النار ولو بشق تمرة ، فأن لم تستطع فبكلمة طيبة ) كثير من الدماء سفكت بسبب كلمة ،، كثير من الاعراض انتهكت بسبب كلمة كثير من الاموال نهبًت بسبب كلمة ،،خصوصا الكلمات التي تستهدف شعبا او مجموعة كبيرة لعنها او الاساءة اليها تعني الظلم والفساد اي مجموعة كانت تتفق معها او تختلف لايجوز لك مهاجمتها بكلمات غير مهذبه ، هكذا يريدنا الاسلام والوطن والعرف ،، انت لايجوز لك ان تعمم مثلا اقول كل الشعب الامريكي فاسدون او كل اهل فلان قرية لصوص ممكن فيهم مجموعة من اللصوص وقولك كل هذه الكل ظلم وحرام وغيبة جماعية لاتستطيع التحلل منهم يوما ما ،، ولك اخي القاريء ان تقيس على ذلك في كل كلامك يوميا من الصباح الى المساء وانظر لكلامك هل هو كله صحيح ام فيه خطأ واسعى لاصلاحه ان كنت لبيبا ومؤمنا تخشى الله سوف تحصل في الايام القادمة تظاهرات ذكرى تشرين ،،ان اشتركت فيها عليك ان تتجنب الكلام الذي يسفك الدماء او ينشر العداء بين ابناء الشعب الواحد ، هذا ايضا كلام وفيه عقل جمعي تخطأ وانت لاتعلم بسبب اتباعك الجمهور!! وهذا غير صحيحا ،،اريد ان تعلق على موضوع في السيشل ميديا سواء كان في الفيس او في تويتراو في التلي كرام او في كلاب هوس وغيرها عليك ان تكتب بمسؤولية وادب واذا تعذر عليك ذلك فالسكوت هنا من الذهب ،،