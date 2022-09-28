"المجتمع الدولي الغربي الوقح"

د. علي حكمت شعيب||

أستاذ جامعي ـ الجامعة اللبنانية ـ بيروت

نقلاً عن جريدة الأخبار صبيحة هذا اليوم:

"أبلغ السفير الألماني وزير العدل اللبناني أن تعيين قاض رديف يهدد سلامة التحقيقات ويعتبر تدخلاً من قبل السلطة في عمل القضاء. فردّ وزير العدل:

«لدينا موقوفون لم تدرس طلبات إخلاء سبيلهم، وبعضهم قد يموت قبل خضوعه للمحاكمة. لو كانت هذه الحالة في بلادكم، كيف كنتم ستتصرفون؟».

فردّ كيندل بأن: «هذا لا يبرّر تعيين قاض رديف والمجتمع الدولي سيكون مضطراً للمطالبة بتدويل التحقيق»."

هذا هو المجتمع الدولي يتدخل في شؤون البلاد والعباد ليفرض هيمنته عليهما.

والسفير الألماني هذا لو دخلتم على صفحته في تويتر لتراقبوا تغريداته لوجدتموه جاسوساً من الدرجة الأولى مهتماً بإجراء الأبحاث الميدانية في لبنان لمعرفة اتجاهات وآراء الناس.

ننصح المجتمع الدولي بالتركيز على مدّ أوروبا بالغاز في الشتاء القارس القادم بعد انفجار خط أنابيب نورد ستريم بالأمس في الدانمارك فذلك أولى له من حشر أنفه في قضايانا الداخلية.

فليكفوا أيديهم عنا وليرفعوا حصارهم.

مجتمع دولي قذر



