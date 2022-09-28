المقالات

ما بين الطارمية وجرف الصخر !؟


عمر الناصر ||

 

 كاتب وباحث سياسي

 

قراءة وتحليل …

 

💢 ‏ جرف الصخر والطارمية لهما خصوصية والقاسم المشترك بينهم هو قرب الاثنين على الاماكن الدينية المقدسة في كربلاء والكاظمية كلاهما يقع على مسافة ٥٠ كم الى ٦٢ كم تقريباً من المنطقتين اعلاه وهي مسافة قريبة للتنظيم عند التخطيط لشن هجماته تجاه هاتين المدينتين .

💢 الطارمية لا يمكن مقارنتها ووصفها وادراج وضعها في نفس خانة جرف الصخر نظراً لحساسية الموقع الذي تقع في منتصف "مثلث شيعي" متمثل ( بالحسينية * الدجيل * الخالص ) ضمن مسافة ٥٥ كم الى ٦٥ كم ومابين كل منهم ولايمكن اطلاقا ان تكون من ضمن نفس الحسابات والتعقيدات وخط المعادلة الموجود في جرف الصخر.

💢 ما يقوم ويأتي به الجهد الاستخباري من معلومات عن الطارمية هو دقيق لكن يحتاج لحرفية وتكثيف اعلى في جمع المعلومات وبنفس الوقت هذا جزء من الحقيقة التي تسحب الاضواء اليها ولكن الوجه الاخر هناك هو صراع حزبي مناطقي بأمتياز وتنافس حاد مع منطقة التاجي وذراع دجلة وبقية المناطق المحيطة بها وتدخل من ضمن حسابات السعي لبسط السيطرة والنفوذ السياسي هناك .

💢 دخول داعش للطارمية في الماضي واكتواء اهالي تلك المناطق بنار الخراب والارهاب جعل المنطقة  ترفض رفضاً قاطعاً تواجد اي نشاط او تأثير لداعش فيها، وهذا لا يعني خلو او عدم وجود عناصر من التنظيم تحاول التخطيط لشن عمليات ارهابية من هناك ، الا انه من  المستبعد ترجيح انطلاق اي عملية ارهابية من المنطقة او محيطها تجاه بغداد او الى بقية المناطق الاخرى بسبب الطوق الامني المفروض عليها وتركيز القوات الامنية والحشد الشعبي على موضوع استقرارها .

💢 اتخاذ داعش استراتيجية تلون الحرباء وسعيه بأستمرار لخلق تكتيك جديد لاعادة انتشاره وتموضعه بمناطق جديدة لنشاطه غير تلك التي كان له فيها موطئ قدم او الحواضن التي اصبحت تحت انظار القوات الامنية والتحالف الدولي يجعل جهده مضاعف في البحث عن بديل لما كان بغية اعادة ترتيب صفوفه خارج دائرة الخطر .

💢 الموقع الجغرافي للطارمية حساس جداً يقع في منتصف مثلث ذو اغلبية شيعية ( الخالص - الحسينية - الدجيل ) ومن الطبيعي جداً ان يكون هنالك قلق ومخاوف لدى سكان تلك المناطق من ان يستغل داعش الخلافات السياسية فتطالهم هجمات ارهابية قد تحدث في المستقبل على اعتبار  ان عناصر التنظيم لهم هدف واضح يتمثل في شن هجماتهم على مدينة الكاظمية التي هي هدف استراتيجي دائم لهم ، وليس بالضرورة ان تكون من هذه المنطقة تحديداً الا ان التنافس السياسي الغير شريف احيانا يجعل مثل هذه السيناريوهات واردة.

 

انتهى …

 

خارج النص / داعش يرتكز على الناقل في تحديد الاهداف النوعية .

 

 

ــــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
موت القرضاوي..ثم ماذا؟!
إثم الحرب النفسية على الناس
استقال الرئيس ليغدوا الزعيم القائد ..
محمد شياع السوداني عن قرب
"المجتمع الدولي الغربي الوقح"
ما بين الطارمية وجرف الصخر !؟
محمد باقر الصدر اختصر الطريق.
عقدة الدولة..!
ائتلاف إدارة الدولة نواة المستقبل
أمة الحشد الواعية..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.24
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.86
التعليقات
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
٧ : السلام عليك ايها الطاهر النقي وللعنة الله والملائكة والناس اجمعين على من قتلك وسفك دمك الطاهر ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
أبو حسين : أحسنت . أصبت كبد الحقيقة . يريدون الجندي و الضابط العراقي في خدمة الأجندة الأمريكية و الأسرائيلية ...
الموضوع :
إهانة للرتبة عندما تخدم الزائر
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم وبجميع المنتظرين ...
الموضوع :
رسالة ترحيب عاجلة ..
باقر : لا عاب حلكك والله يحفظك ...
الموضوع :
لماذا أحب الفرس الإيرانيين؟!
هدايت جعفر صادق : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة والاخوات في الصين الشعبية سلام مني وتحيات لكل مسلم شيعي ...
الموضوع :
بالصور.. الشيعة في الصين يحتفلون بليلة النصف من شعبان المباركة
فراس كريم كاظم : اللهم العن ابو بكر الزنديق اللهم العن عمر الفاجر الكافر و قنفذ خادم عمر اللهم العن عثمان ...
الموضوع :
قَصيـدةُ عِشـق مقدس.. كَسُليماني والمهندس..
سامي جواد : الكلمة الحق تخلد صاحبها مهما كانت ديانته ...
الموضوع :
أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤددُ.... قصة قصيدة شاعر سوريا الكبير الدكتور محمد مجذوب
Umahmad : وفقكم الله لخدمة زوار أبي عبدالله الحسين عليه السلام ...
الموضوع :
معلومات تفيد المشاية من النجف إلى كربلاء المقدسة..
الكردي : السلام عليك أيها الأمام الهمام الحسن بن. علي بن. ابي. طالب السلام عليك وعلى جدك. وابيك. السلام ...
الموضوع :
عين ماء الامام الحسن (ع) في النجف دواء لمرض السرطان والسكري
فيسبوك