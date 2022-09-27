المقالات

رسول السماء والسلام 


محمد الكعبي ||   رسول يحمل زهور الخير والعطاء والوفاء والصدق والامانة والسلام، وهبَ لنا الحياة فجعلها بيضاء بعد سوادها .   عبق الدنيا والاخرة ونوريهما، السلام والوئام والجمال والحب .  العطاء الذي لا ينضب، والامل الذي لا ينقطع، أمان للخائفين ورغيف الجائعين، ودواء المعلولين، نور في ظلمة الليل الحالك،  الحياة بكل ما فيها.  الحبيب والطبيب والصديق والرفيق الذي انآر الدروب المظلمة والطرق الموحشة،  القيم الشامخة والمفاهيم الراسخة،  الخير المطلق، والشفيع الاعظم،  الخلق الرفيع والادب البديع .  رحمة للعالمين،  الفضيلة والاخاء والطمأنينة والوفاء،  القمر المنير والفجر الجديد، اضاء دياجي الظلمة، محطم الاصنام وكاسر الاوثان ومحي القلوب القاسية،  حلال المشكلات و مخلص المعضلات بأذن رب المخلوقات، واضح الكلمات،  محي العقول والنفوس ومحررها من العبودية لغير ربها ، محي الاخلاق ومكارمها،  قائدٌ فذٌ مهابٌ كريمٌ صبور ، حليم غيور  شجاع ،  مجمع أوصال العرب بعد تفرقها،  رسول السماء والسلام،  مبلغ عن الله ، رافض الرذيلة ومحب الفضيلة،  الصادق الامين،  واسع الافاق سريع العطاء، حسن السجايا، صاحب العهد والحقيقة، مذيب الفروقات بين المؤمنين،  موحد الهدف وراسم الطريق، نور الله في عالم الوجود،  ممكن لكل الممكنات، داعي إلى الخير والعدل والصدق والامانة،  عبد الله وحبيبه ونجيه، وكل ما عنده من الله ، رسوله وحبيبه،   وهب لله تعالى كل شيء فأعطاه كل شيء . يا محمد بن عبد الله يا حبيب قلوب المؤمنين، وشفيع المذنبين، يا قدوة المتقين، يا بشير يا نذير، يا معلم يا مزكي، يا داعي إلى الله، يا نبيلاً في كل شيء .  يامن صلى عليه رب السماء، يا من اسري به إلى السماء، يا قائد الغر المحجلين، يا صاحب المقام المحمود واللواء الممدود، يا عالي الهمة، وكاشف الغمة، يا واسع الصدر، يا كاتم السر، يا ساتر العورات، يا قامع الشهوات .  ايها الطود الشامخ والجبل الراسخ يا حبيبنا يا رسول الله.  اما نحن تقاتلنا وتفرقنا وتناحرنا وكفر بعضنا بعضا، فعم الجهل فينا . وتراجعنا والعدو حكمنا، خيرنا لغيرنا، نعيش الفقر والجوع والخوف. تريد منا يا حبيب الله الصدق والامانة والاحترام والحب والوفاء والاخلاص وحسن الخلق، واجتناب الخيانة والرذيلة والفساد والكذب والنفاق والمكر والخديعة ونبذ العنف واحترام الآخر، هل نحن مسلمون حقا أم فقط في بطاقاتنا التعريفية؟
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سياستنا والتنمية الإقتصادية!! 
عمقُنا العقائديّ، أحد مصادر قوّتنا..
رسول السماء والسلام 
معاهد ام غرف تجارية؟!
آخر ليلة السواد ..
الحلبوسي ..اعادة الثقة
المحاولة الصهيونية الفاشلة لنزع الحجاب من رأس المرأة الايرانية
خنفشار السياسة..!
ماكرون والبحث عن دور أكبر من خادم أقلّ من كبير
زيارة الأربعين ستدحر جيش السفياني
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1408.45
الجنيه المصري 74.96
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.94
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
٧ : السلام عليك ايها الطاهر النقي وللعنة الله والملائكة والناس اجمعين على من قتلك وسفك دمك الطاهر ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
أبو حسين : أحسنت . أصبت كبد الحقيقة . يريدون الجندي و الضابط العراقي في خدمة الأجندة الأمريكية و الأسرائيلية ...
الموضوع :
إهانة للرتبة عندما تخدم الزائر
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم وبجميع المنتظرين ...
الموضوع :
رسالة ترحيب عاجلة ..
باقر : لا عاب حلكك والله يحفظك ...
الموضوع :
لماذا أحب الفرس الإيرانيين؟!
هدايت جعفر صادق : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة والاخوات في الصين الشعبية سلام مني وتحيات لكل مسلم شيعي ...
الموضوع :
بالصور.. الشيعة في الصين يحتفلون بليلة النصف من شعبان المباركة
فراس كريم كاظم : اللهم العن ابو بكر الزنديق اللهم العن عمر الفاجر الكافر و قنفذ خادم عمر اللهم العن عثمان ...
الموضوع :
قَصيـدةُ عِشـق مقدس.. كَسُليماني والمهندس..
سامي جواد : الكلمة الحق تخلد صاحبها مهما كانت ديانته ...
الموضوع :
أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤددُ.... قصة قصيدة شاعر سوريا الكبير الدكتور محمد مجذوب
Umahmad : وفقكم الله لخدمة زوار أبي عبدالله الحسين عليه السلام ...
الموضوع :
معلومات تفيد المشاية من النجف إلى كربلاء المقدسة..
الكردي : السلام عليك أيها الأمام الهمام الحسن بن. علي بن. ابي. طالب السلام عليك وعلى جدك. وابيك. السلام ...
الموضوع :
عين ماء الامام الحسن (ع) في النجف دواء لمرض السرطان والسكري
فيسبوك