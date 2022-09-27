ماكرون والبحث عن دور أكبر من خادم أقلّ من كبير

علي عنبر السعدي ||

في قصور النبلاء ، كانت الموائد تقام باستمرار للكبار منهم ، مع مايتخللها من طعام باذخ وشراب معتق ، لكن الأهم من ذلك أنها مناسبة لتقرير السياسات وتوزيع الغنائم وفرض المزيد من الضرائب ،سواء مايفرضه الملك على النبلاء ،أو مايفرضونه هم على فلاحيهم الفقراء .

ولما كانت تلك الموائد من الفخامة والبذخ ،مايحتاج ترتيبها والأشراف عليها ،الى شخص (مهم) يوكل اليه الأمر ،ليصبح ملازماً له ومنها تتحدد مكانته في السلم الاجتماعي (معدّ المائدة) .

هو أكثر من خادم ، لكنه أقل من نبيل ، فمكانته تشبه (القهوجي) في مضايف شيوخ الاقطاع ، يتوارثها الأبناء عن ابائهم .

منذ عقود طويلة ، وبعد الحرب العالمية الثانية ، أوكل لفرنسا دور (مدير اعداد المائدة) للدول الكبرى ، ففي مؤتمر يالطا ، الذي تم فيه تقاسم النفوذ بين المنتصرين – ستالين وروزفلت وتشرشل – لم يكن لفرنسا وجود ،فقد كان ديغول مجرد (مدير مائدة) ومن يومها لم يتغير دور فرنسا جذرياً ، رغم امتلاكها سلاحاً نووياً ودخولها في نادي الخمسة من اصحاب الفيتو .

حاول ميتران التملص من هذا الدور، حين صرح غاضباً ( صرخ ريغان ،عطس ريغان – لن أقف باستعداد ) لكن حدود تمرده وقف عند هذا الحدّ ، وعادت فرنسا الى لعب الدور الموكل لها دون تغيير(مدير اعداد المائدة ) .

اليوم يحاول ماكرون تغيير أو زحزحة ماكتب لفرنسا ، فيتدخل بنوع من (الاستعلاء) ليطلب التجديد للكاظمي ،متجاوزاً الدور المسموح له ، لكن يبدو انه لم يوفق ، وسيتخذ من تدخله ، مسببات أخرى اضافية ، لإزاحة الكاظمي .

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