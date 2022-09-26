جردة حساب (وطنية) سيبندية (*)

علي عنبر السعدي ||

منذ سنوات ،جدد الإعلام المنتظم بطوابير وصفوف ، الحملة التاريخية ،ضد الطائفة المستهدفة ، فبعد ان استهلكت كلمة (الرافضة) التي شاعت قديماً ،وماتزال على ألسنة المتشددين ، كان لابد من ايجاد مصطلحات أخرى للغرض نفسه (التشهير والاتهام ) فانتشرت كلمتا الشروكَية والمعدان ، وتم اعتصارهما كأقصى حدّ ، باعتبارهما يرمزان للهمجية والتخلف ، رغم انهما من أروع ما دخل القاموس العراقي (*) .

ولأن ذلك لم يعد كافياً ،لابد من (تحديث) انطلق في سلسلة من الاتهامات ( ذيول – ولائيين – مجوس – تابعين – فاسدين ) وكل هذه المفردات ،جُلبتْ من ذات الجهات ،واستهدفت فيها ذات الجهة.

تكتب عن حضارة سومر : أنت طائفي ، تستخرج الحكمة من ملحمة جلجامش : طائفية ، تذكر منجزات بابل العلمية ، انت طوائفي ، تذكر سكان الأهوار ،هذه طائفية ، تشير الى مجزرة سبايكر ،اوووف ارتكبت جناية طائفية ، تتحدث عمن أرسل الارهاب وافتى بالتكفير ،هذه طائفية ياطائفي ، وهكذا تحاصرك البزازين وهي تموء كما في شهر شباط .

لكن تلك البزازين ،تركتْ لك كامل الحرية أن تشتم : الحشد ،فتصفه بالمليشيات وتضع في رأسه كل المثالب والجرائم – تلعن كل من يؤيده ،وتدفعه الى خانة (الأحزاب الفاسدة) حتى لو كان بعيدا عنها بمسافة ضوئية ، ثم عليك في كل كلمة ان تشتم ايران ،لاتنسى ذلك حتى لو تذكر المتنبي أو تتحدث عن غاندي ،فدون شتم ايران كل صلاة لك غير مقبولة ، أما اذا انتقدت المرجعية ونلت منها ، فهو الخير بعينه ،ولكي تثبت وطنيتك وتنال صكوك الغفران ، فعليك شن هجوم على كل سلوك لل(شروكَية والمعدان ) حتى لو طبخوا الهريسة أو اصطادوا الزوري.

(*) السيبندي - الشخص المحتال عديم الاخلاق ،وهي مشتقة من (سي) بمعنى ثلاثة ،و(بند) وتعني فقرة أو حبل ، وبالتالي الكلمة تعني اللاعب على ثلاثة حبال ، أو الفقرة الثالثة في كل كلمة .

- شيروكَي :نشيد الأرض

- مو- دان : لؤلؤة الماء

- زو- ري - صغير النهر بالسومرية

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