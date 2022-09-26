المقالات

كرم الضيافة أم ضيافة الكرماء؟!


مهند حسين ||

 

شهد العراق في الايام الماضية أحياء ذكرى أهم المناسبات الدينية الإسلامية العظيمة، منها يوم العاشر من محرم الحرام نكبة الضمير الانساني، فهي ذكرى استشهاد الإمام الحسين و أخيه والثلة الطيبة من أهل بيته وأصحابه (عليهم السلام)، حيث تتجه أنظار العالم في هذا اليوم الى كعبة الأحرار ورمز الثوار (كربلاء) حرم الإمام الحسين وأخيه العباس (عليهما السلام)، ليشاهد العالم كل عام مصيبة عاشوراء والتي تظهر من خلال قراءة المقتل في الصحن الحسيني الشريف وما جرى على الحسين وأهل بيته و أصحابه من ظلم وغبن وحقد من قبل حكام الجور الطاغين.

 هنا يجب الحديث بلغة الارقام والاحصائيات على الأقل، ففي هذا العام بالتحديد حضر أكثر من ثلاثة ملايين زائر الى كربلاء في ليلة ويوم عاشوراء، ناهيك عن نسبة المشاهدات في مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات التي كانت تنقل البث المباشر من كربلاء والتي تصل الى المليار مشاهدة، سيما مع بدء انطلاق مراسم ركضة طويريج التي تبدأ من بعد صلاة الظهر والتي استمرت هذا العام مدة أربع ساعات متواصلة، حيث شارك فيها أكثر من مليون معزي لأحياء هذه المناسبة، ويستمر العزاء في العراق والعالم من خلال أحياء المجالس الحسينية التي تذكرنا بالفاجعة الأليمة، لنصل الى أيام شهر صفر الخير وتحديداً من العاشر من صفر وحتى العشرين منه، حيث الزيارة الأربعينية وفيها أعداد الزائرين من العراقيين والضيوف الوافدين تصل الى أكثر من عشرين مليون زائر، وتستمر الزيارة حتى الثامن والعشرين من صفر حيث استشهاد الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) والتي تصل أعداد الزائرين لكربلاء والنجف الأشرف الى قرابة الستة مليون زائر.

وهنا يأتي السؤال عن مدى امكانية بلدان العالم بمختلف مؤسساتها من إدارة هكذا مناسبات مليونية تتوفر فيها جميع متطلبات الحياة الطبيعة من مأكل ومشرب ومسكن وغيرها من الأحتياجات الأخرى، والجواب إنه لا يوجد أي بلد في العالم أجمع يمكنه القيام بذلك سوى العراق فهو البلد الوحيد القادر على ذلك، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على عمق المعرفة العقائدية لهذه المناسبات الدينية من قبل العراقيين وكذلك معرفتهم بأهمية إكرام الضيف، وهنا يجب الحديث عن الضيف الذي يقطع آلاف الأميال ويترك أهله وعياله ليأتي زحفاً لأحياء هذه المناسبات الدينية المقدسة وهذه نقطة الأرتكاز والأتصال التي تربط الضيف بالمضيف بالمناسبة الدينية، فلولا أهمية المناسبة لما كان هنالك ضيوف ولولا الضيوف لما كان هنالك مضيف، فكرم الضيافة وضيافة الكرم كلاهما يؤديان الى نجاح أحياء ذكرى.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رصاص طائش يقصم أحلام زينب
اين كان هولاء ؟!
جردة حساب (وطنية) سيبندية (*)
كرم الضيافة أم ضيافة الكرماء؟!
سلام على من أوصى بنا خيرا
بلاء العاطفة ..
الفرق شاسع يا قوم..عن المرأة في الجمهورية الإسلامية..!
عن الطلي والحذاء القبقلي
من يوقف جموح ذاك الفتى؟..محمد الحلبوسي
هل استقال الحلبوسي فعلاً؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1408.45
الجنيه المصري 74.52
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
٧ : السلام عليك ايها الطاهر النقي وللعنة الله والملائكة والناس اجمعين على من قتلك وسفك دمك الطاهر ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
أبو حسين : أحسنت . أصبت كبد الحقيقة . يريدون الجندي و الضابط العراقي في خدمة الأجندة الأمريكية و الأسرائيلية ...
الموضوع :
إهانة للرتبة عندما تخدم الزائر
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم وبجميع المنتظرين ...
الموضوع :
رسالة ترحيب عاجلة ..
باقر : لا عاب حلكك والله يحفظك ...
الموضوع :
لماذا أحب الفرس الإيرانيين؟!
هدايت جعفر صادق : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة والاخوات في الصين الشعبية سلام مني وتحيات لكل مسلم شيعي ...
الموضوع :
بالصور.. الشيعة في الصين يحتفلون بليلة النصف من شعبان المباركة
فراس كريم كاظم : اللهم العن ابو بكر الزنديق اللهم العن عمر الفاجر الكافر و قنفذ خادم عمر اللهم العن عثمان ...
الموضوع :
قَصيـدةُ عِشـق مقدس.. كَسُليماني والمهندس..
سامي جواد : الكلمة الحق تخلد صاحبها مهما كانت ديانته ...
الموضوع :
أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤددُ.... قصة قصيدة شاعر سوريا الكبير الدكتور محمد مجذوب
Umahmad : وفقكم الله لخدمة زوار أبي عبدالله الحسين عليه السلام ...
الموضوع :
معلومات تفيد المشاية من النجف إلى كربلاء المقدسة..
الكردي : السلام عليك أيها الأمام الهمام الحسن بن. علي بن. ابي. طالب السلام عليك وعلى جدك. وابيك. السلام ...
الموضوع :
عين ماء الامام الحسن (ع) في النجف دواء لمرض السرطان والسكري
فيسبوك