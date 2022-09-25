سلاما يا أبا الزهراء

هناء محمد عبد السادة ||

ياحمامات السلام احملوا هذا الكلام

وبلغوا هتافات الحنان وشوقي وحنيني

إلى رؤيا من هامت به الروح عشقا وهيام.

ياحبيبي واي حب هذا يراك

شمسا وقمرا في سماء.

يابشيرا يانذيرا فاح عطرا وهناء.

سيدي ابا الزهراء عذرا ان

قصرت روحي يوما وكان جفاء .

في دنيا شغلت كل البشر

وامست في هواء.

تبقى رحمة للخلق وشفيعا

ساقيا للكوثر نبعا للحياة.

من ذاق طعم الموت لا يبالي

يوم الحشر ما دام في حماك.

نورا شق ايوان كسرى واطفىء

نار الشرك فاضاء الكون بعد الظلام.

اين هذه الكلمات منك ياسيد الانام .

عجزت امام قدسك

ووهج النور الساطع لذكرك .

أثمرت منك زهرة فواحة

من تمسك بها ماهوى.

و اصبح فخرا وشرفا من قال فيكم :

يا أهل بيت النبي حبكم

فرضا من الله في القران أنزله.

كفاكم من عظيم الشأن انكم .

من لم يصلي عليكم لا صلاة له.

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