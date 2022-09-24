المقالات

زيارة الثلاثي للحنانة حلحلة أم تكريس الإنسداد؟!


رسول حسن نجم ||

                                          

 ثلاثة أطراف سياسية تعد العدة لزيارة النجف الأشرف. وبقراءة أولية لهذه الزيارة نراها مدروسة بعناية من قِبل البارزاني والحلبوسي بعدم الخروج بنتائج إيجابية او فاعلة على أقل تقدير لتشكيل الحكومة ، وذلك للإستفادة من هذا الفراغ السياسي لتقوية طرفَي السياسة الكردية والسنية وفرض شروطهم بقوة ، بعد أن حاصروا المكون الاكبر في زاوية ضيقة بحيث اعطوا إنطباعا للرأي العام العراقي بأن المشكلة في البيت الشيعي المنقسم على نفسه وإنما نحن جئنا لرأب الصدع وإيجاد حل للمشكلة الشيعية - الشيعية!!

وللتوضيح نورد النقاط التالية :

 اولا لم يتهيأ ظرف لصالح الاكراد والسنة كهذا الظرف في ظل حكومة تصريف أعمال ، الذين إستماتوا ومازالوا لإطالة عمرها ضاربين بعرض الحائط كل المدد الدستورية المسموح بها ، بل ويسعون لإعادة تدويرها مرة أخرى لتمرير وشرعنة قضايا كبرى لاتصب في صالح العراق وشعبه.

ثانيا وقفوا متفرجين وهم يرون الشيعة يزحف بعضهم على بعض في الخضراء بإنتظار رؤيتها أن تتحول إلى حمراء ولم يحركوا ساكنا  بإستثناء كلمة هنا وهناك لاتضر ولاتنفع.

ثالثا اذا أرادوا فعلا حلحلة المشكلة بين الاطراف الشيعية فعليهم قبل زيارة الحنانة أن يحلوا المشكلة الكردية في إختيار رئيس الجمهورية ، وبمرور كل هذا الوقت يبدو أن عدم إختيار رئيس الجمهورية مفتعل للإبقاء على الأزمات بنهايات مفتوحة.

رابعا عندما يُجمع الاكراد على رئيس جمهورية عند ذاك سوف تنحصر المشكلة السياسية في البيت الشيعي وسنقول بأن نياتهم مع سياسيي السنة صافية بالتوجه الى الحنانة لإيجاد الحلول فيما بين سياسيي الشيعة.

خامسا المماطلة في عدم عقد جلسات البرلمان وإن كان ظاهرا لعدم إستفزاز الصدر الا إنه في حقيقة الأمر يصب في مصلحة الاكراد والسنة لإعطاء مزيدا من الوقت للحكومة الحالية وإبعادها عن المحاسبة والرقابة ، ولفسح المجال للعامل الإقليمي والدولي للتدخل في الشأن الداخلي العراقي.

سادسا من خلال هذه المشاكل والأزمات الداخلية وكثير منها مفتعلة بأصابع خارجية ، حَلّ السكوت عن الاحتلال الامريكي والتركي وبدأ الحديث بصناعة عدو داخلي للأخوة فيما بينهم ،

كما إستبدل العرب العدو الصهيوني اليهودي بالعدو الإيراني المسلم!!

 

ألواح طينية ، الشأن الداخلي، رسول حسن نجم

ــــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحلقة الأخيرة لمسلسل العائلة السفيهة..!
ما الفرق بين مهسا أميني  وشرين ابو عاقلة كليهما بدون حجاب..؟!
وتجدد بيعة الفقيه..
مظاهرات إيران لا تغير اي شيء
بعد إقرار قانون الأمن الغذائي عطور فرنسية "على الطريقة الفرنسية" في الحصة التموينية..
زيارة الثلاثي للحنانة حلحلة أم تكريس الإنسداد؟!
الى هاشم العقابي: شوف وراجع التاريخ
مهسا أميني، وزينب العراقية، والطرف الثالث..!
ماذا لو اصبح العراق بلا قضاء !؟
ولا يزداد الا علوا وارتفاعا
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1428.57
الجنيه المصري 74.91
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.87
التعليقات
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
٧ : السلام عليك ايها الطاهر النقي وللعنة الله والملائكة والناس اجمعين على من قتلك وسفك دمك الطاهر ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
أبو حسين : أحسنت . أصبت كبد الحقيقة . يريدون الجندي و الضابط العراقي في خدمة الأجندة الأمريكية و الأسرائيلية ...
الموضوع :
إهانة للرتبة عندما تخدم الزائر
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم وبجميع المنتظرين ...
الموضوع :
رسالة ترحيب عاجلة ..
باقر : لا عاب حلكك والله يحفظك ...
الموضوع :
لماذا أحب الفرس الإيرانيين؟!
هدايت جعفر صادق : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة والاخوات في الصين الشعبية سلام مني وتحيات لكل مسلم شيعي ...
الموضوع :
بالصور.. الشيعة في الصين يحتفلون بليلة النصف من شعبان المباركة
فراس كريم كاظم : اللهم العن ابو بكر الزنديق اللهم العن عمر الفاجر الكافر و قنفذ خادم عمر اللهم العن عثمان ...
الموضوع :
قَصيـدةُ عِشـق مقدس.. كَسُليماني والمهندس..
سامي جواد : الكلمة الحق تخلد صاحبها مهما كانت ديانته ...
الموضوع :
أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤددُ.... قصة قصيدة شاعر سوريا الكبير الدكتور محمد مجذوب
Umahmad : وفقكم الله لخدمة زوار أبي عبدالله الحسين عليه السلام ...
الموضوع :
معلومات تفيد المشاية من النجف إلى كربلاء المقدسة..
الكردي : السلام عليك أيها الأمام الهمام الحسن بن. علي بن. ابي. طالب السلام عليك وعلى جدك. وابيك. السلام ...
الموضوع :
عين ماء الامام الحسن (ع) في النجف دواء لمرض السرطان والسكري
فيسبوك