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الى هاشم العقابي: شوف وراجع التاريخ

54 2022-09-24

جهاد النقاش ||

 

كتب هاشم العقابي مفضلا تشرين على عاشوراء الحسين:

 

بين العاشر بعاشور

 وبين الاول بتشرين

 

لو نحسب عدل يحسين

 نطلع إحنا متفوقين

 

ألف للوطن ضحّينا

وانت انطيت بس سبعين

 

الفرق جدّك رسول الله

 بس إحنا أكثر إمضحّين

 

ولِهذا الناس تبچي إعليك

 وإحنا إصفينا منسيين

 

فكتبت في رده - وقد أضيف لها بيت أو بيتين من المعلقين-:

 

بين العاشر بعاشور

وبين الأول بتشرين

 

خمّارة وبنات الليل

وهنا مركز التكوين

 

هاشم بوقهم سكران

وهنا زينب وي حسين

 

فوج مكبسل و(مثلي)

وهناك الشرف والدين

 

ظلم من تقرن بتشبيه

بين النور وي الطين

 

مثل عباس لو زينب

وي الوصخ لو نسرين

 

وجاي يكول متفوقين

ابن النازع بصفين

 

شوف وراجع التاريخ

اسال قبلك الماضين

 

وينه الكال بزماطه

آنه حسين وانت حسين

 

بس الشاعر السكران

ما يندل قبلته منين      

 

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