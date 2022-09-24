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ولا يزداد الا علوا وارتفاعا


رغد الشديدي ||

 

عراق اليوم تكالبت عليه كل قوى الشر لنهب خيراته وثرواته وتجويع شعبه وزرع الفساد في كل مفاصل دولته وحكوماته المتعاقبة .. ..

لاسباب وتفاصيل ليس هنا محل شرحها واستعراضها لأن المقام لايتسع .. ..

ورغم كل ماعاناه ويعانيه شعب العراق من امراض ووهن وسلوكيات دخيلة تحاول النفوذ بين طيات المجتمع العراقي لكن هناك يوم واحد من كل عام تنصهر فيه كل الامراض وتضعف وتتتراجع ويتحول الشعب العراقي المجتمع الجنوبي تحديدا الى كتلة عطاء تذهل العالم من حوله ، عطاء ليس له نظير ولايمكن تشخيص عوامله الطبيعية ، فلا حكوماته تدعمه وتحميه ولا اعداؤه يتراجعون او يضعفون بل يزدادون استعارا وعداوة وبغضاء وعمل على قتل روح الاصالة في هذا المجتمع ثم يأتي يوم العشرون من صفر ليجدد اصالة هذا المجتمع ويظهر حقيقة معدنه ولو لأيامٍ معدودة من العام ، لكن هذه الايام كفيلة بأن تكون رصيداً لسائر ايام العام .. ..

وهنا يتجسد قول مولاتنا زينب لامامنا زين العابدين وهو يجود بنفسه :

سينصب بهذا الطف علم كلما اجتهد ائمة الجور على محو اثره فلا يزداد الا علوا وارتفاعا

وهكذا هو قدَر العراق والعراقيين ، اصبح مرتبطا بقَدَر الحسين سلام الله عليه ، كلما اجتهد أئمة الجور على محو اثرهم لايزدادون الا علوا وارتفاعا شرط ان يتمسكوا بالحسين ويعرفوه حق معرفته ويقتفون اثره في احقاق الحق ومقارعة الظلم

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