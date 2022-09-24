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فنتازيا نقاشية ..!

60 2022-09-24

جهاد النقاش ||

 

١- يطالبون من شكر ترامب على نصر لم يكن حاضرا فيه أن يرفع صورة المهندس/ غير تشحته السفارة!

٢- كهرمانة من شافت الحرامية تارسين الحكومة/ خربت نصبها وفتحت إنشائية!

٣- تكلفة جنازة الملكة ما يعادل ٧.٥ مليون دولار، مع وجود ما يزيد على ٢٢٥ ألف مشرّد/ والنواشيط گادرين بس ع المواكب!

٤- في يوم 21 ايلول عام 1991 بدات لجان التفتيش عملها بحثا عن اسلحة الدمار، ودخلت لقصور صدام/ ويگلك زمن الهيبة!

٥- آمر الرد السريع بالحشد يحتضن انتحاري ليحمي جنوده ويلتحق بركب الحسين/ خوما ذاك الطفر لمصر!

٦- افيخاي أدرعي ناشر صور مجندات واگفات صفح وكاتب هلا بالخميس/ ويريدك تصفي النية!

٧- قبل يومين عثر على مقبرة جماعية بالنجف تعود لعام 91، تضم أطفالا/ طبعا هاي ما تشوفها بصفحات الزمن الجميل!

٨- الاسكندرية تمنع محمد رمضان من إقامة حفل فيها، يگولون فنه هابط/ ما يقدرون المواهب مثل وزارة الثقافة!

٩- أكو ناس كتلوا أرواحهم على مظاهرات خلع الحجاب/ هي لو يحبون السفور لو يكرهون إيران!

١٠- نانسي بيولسي تبكي أمام نصب إبادة الأرمن/ على أساس أنهم احتلوا فيتنام وأفغانستان والعراق بالورد!

سؤال الفنتازيا: ماهو سبب كثرة الصراعات داخل أحزاب وحركات تشرين؟

 

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