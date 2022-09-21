المقالات

الدبلوماسية العراقية الى أين؟!


رسول حسن نجم ||

 

 وزارة الخارجية العراقية  والمتمثلة بسفرائها الذين بدورهم يمثلون إنعكاس صورة بلدهم لدى مختلف دول العالم ، يضطلعون بمسؤولية ومهام جسام منها الحفاظ على مصالح ونقاء صورة الدولة العراقية ، فيجب عليهم أن يستحضروا كل حضارة وثقافة وأخلاق العراق وهيبته في حركاتهم وكلماتهم التي من المفروض أن تُختار بدقة متناهية ، ولايوجد شيء يسمى بالحياة الخاصة لهم ماداموا في مناصبهم وتحت  أضواء ومجاهر الاعلام.

نحن بصدد إخفاقين لسفيرين عراقيّين الاول في عَمان الذي عكس صورة لدولة بأخلاقيات  اوروبية ، وكأن العراق ليس بالدولة المسلمة التي يكون فيها الدين الرسمي هو الاسلام ، كما نص على ذلك الدستور الدائم للبلاد !  والأخفاق الثاني كان في لندن عندما سمح السفير العراقي هناك للبارزاني ان يتقدم امامه لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الملكة البريطانية الملطخ تاجها بدماء الأبرياء في الدول التي احتلها ومنها العراق.

 فإذا سلمنا بالاعراف الدبلوماسية في الوقت الراهن لايمكن أن نُسَلم بتقدم شخصية تمثل اربع محافظات على شخصية تمثل العراق برمته بما فيها تلك المحافظات الأربع! ولو إفترضنا بأن هناك جدال بتقدم احدى الشخصيتين فليدخلوا كل على حده. وعلى ذلك يجب أن تكون وزارة الخارجية تحت إدارة المكون الاكبر وان تختار سفرائها بعناية فائقة بعيدا عن الصفقات السياسية ، فليس من المعقول أن يُبنى وطن من الداخل ويتحمل المكون الاكبر أعبائه وهناك معاول خارجية تهدم مايُبنى ، ولاتعكس الصورة الحقيقية والشجاعة لشعب العراق.

ومن الجدير بالإشارة ان السفارات والقنصليات العراقية في شهري محرم وصفر لايوجد فيها أي مظهر من المظاهر العاشورائية المعتد بها والمنصوص عليها في الدستور الدائم للعراق كما هو الحال في عقد الأمسيات الرمضانية في شهر رمضان الكريم ، وإذا كانت تلك الدول الغربية وغيرها تحاول التعتيم الاعلامي على الشعائر الحسينية فكان الأولى بسفاراتنا وقنصلياتنا أن تنصب على أبوابها شاشات كبيرة لنقل أكبر مسيرة مليونية في العالم بصورة مباشرة نحو كربلاء المقدسة لتطلع شعوب تلك الدول على ديمقراطية الاسلام المحمدي الأصيل الذي أذابت كربلاء الحسين فيه كل الحدود الجغرافية والقوميه والدينية على أعتاب المرقد الطاهر لسيد شباب أهل الجنة ، الجنة التي لاقومية ولاعرقية ولالون فيها الّا الصورة الإنسانية بكل أبعادها.

 

ــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
معجزة الحسين....
مُحمّد بن أبي بكر، رَبيب عَلي (ع)
نحن منتصرون ونحتاج إلى مزيد من القوة والمرابطة..
التجربة السياسية العراقية بعد سقوط النظام البعثي؛  فشل، أم نجاح ؟!
بطاقة شُكْرٍ وامتنان..
الدبلوماسية العراقية الى أين؟!
كل الطرق تودي إلى كربلاء / 8_التضحية
بائع "اللبن" الخفي..!
كَفٌ فيهِ شِفاءٌ..!
الطرف الثالث..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1470.59
الجنيه المصري 75.41
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
باقر : لا عاب حلكك والله يحفظك ...
الموضوع :
لماذا أحب الفرس الإيرانيين؟!
هدايت جعفر صادق : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة والاخوات في الصين الشعبية سلام مني وتحيات لكل مسلم شيعي ...
الموضوع :
بالصور.. الشيعة في الصين يحتفلون بليلة النصف من شعبان المباركة
فراس كريم كاظم : اللهم العن ابو بكر الزنديق اللهم العن عمر الفاجر الكافر و قنفذ خادم عمر اللهم العن عثمان ...
الموضوع :
قَصيـدةُ عِشـق مقدس.. كَسُليماني والمهندس..
سامي جواد : الكلمة الحق تخلد صاحبها مهما كانت ديانته ...
الموضوع :
أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤددُ.... قصة قصيدة شاعر سوريا الكبير الدكتور محمد مجذوب
Umahmad : وفقكم الله لخدمة زوار أبي عبدالله الحسين عليه السلام ...
الموضوع :
معلومات تفيد المشاية من النجف إلى كربلاء المقدسة..
الكردي : السلام عليك أيها الأمام الهمام الحسن بن. علي بن. ابي. طالب السلام عليك وعلى جدك. وابيك. السلام ...
الموضوع :
عين ماء الامام الحسن (ع) في النجف دواء لمرض السرطان والسكري
احمدالديراوي : الحسين شمعة لا تنطفئ احسنتم اختي الفاضلة ...
الموضوع :
الحبُ الصادقِ يجمعُنا
ام زهراءالعا صمي : السلام على الحسين الذي جاهد من أجل الحرية ومن اجل الانسانية كن انسان قبل أن تكون حسينيا ...
الموضوع :
الحبُ الصادقِ يجمعُنا
ابن العراق : اللهم احفظ العراق والعراقيين جميعا بدون استثناء..وارحم شهداء العراق الأبرار جميعا ...
الموضوع :
استفزاز يواجه تعقلا، والخطة مستمرة...
علي السعدون : السلام عليكم . احسنت اخي العزيز . ...
الموضوع :
تأثير التظاهرات على الاقتصاد العراقي
فيسبوك