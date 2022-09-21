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زمن التيوس..!


علي حسين الاشرفي ||

 

️تيس برتبة عقيد! شارك في مراسيم تنصيب الملك تشارلز، و في مراسيم جنازة الملكة اليزابيث.

"تيس" الملكة اليزابيث الثانية، هو تيس من سلالة إنكليزية عريقة، و ضابط رسمي في الحرس الملكي البريطاني، برتبة عقيد، يقوم على خدمته ضابط من الحرس الملكي، برتبة مقدم، ويزاول مهامه في تفقد الوحدات العسكرية البريطانية، التيس ويليام، يحمل لقب دوق! ويلقب بـ(السير ويليام) وله حصانة دوبلوماسية وجواز سفر!

ولا يعتبر ويليام، مجرد تيس من سلالة إنجليزية عريقة، بل يعمل كضابط سامي برتبة عقيد بالحرس الملكي، كما يسهر على خدمته ضابط برتبة مقدم، تتمثل مهامه في تفقد الوحدات العسكرية!

ونتيجة رتبة العقيد التي يحظى بها التيس ويليام، فإنه يصطف الجنود البريطانيون، لإلقاء التحية العسكرية حين مروره.

ولـ"وليام"، منزل فخم، يحيط به مرعى بنواحي (باكينغهام)، ويتمتع بالحصانة الملكية والحصانة الدوبلوماسية وله جواز سفر دولي، كما له بعض الأملاك في أستراليا و كندا، طبقًا للبروتوكول الملكي البريطاني!

التيس العقيد ويليام، ليس وحده كان حاضرًا في مراسيم دفن الملكة اليزابيث، بل شاركه تيوس كثر، وسفراء ورؤساء دول وأقاليم، من بينهم السفير العراقي لدى بريطانيا وزوجته السيدة حرم السفير، ورئيس حكومة إقليم كوردستان، كان موجودًا أيضًا.

فعلى العرب أن يصححوا نظرتهم، تجاه التيوس! ولا يربونهم للرعي والحليب واللحوم فقط، بل يجب تسليمهم مسؤوليات حكومية، ومناصب رفيعة المستوى!

لأنه زمن التيوس!

يذكر بأن مواقع التواصل الإجتماعي، قد ضجت قبل أيام، بصور أحد التيوس العرب، والذي يعمل سفيرًا في الأردن، برفقة زوجته، وهي تعانق الفنان راغب علامة، بمجموعة صور يظهر فيها زوجها السفير التيس، واقفًا فرحًا، بعناق زوجته، لراغب علامة،

ألم أخبركم، بأنه زمن التيوس؟

 

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