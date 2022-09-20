المقالات

فلسفة الغرب المادي الفردي وعِرفان زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)

59 2022-09-20

حازم أحمد فضالة ||

 

    كان القائد الخامنئي (دام ظله)، قد وصف الحضارة الغربية بأنها مبنيَّة على (الفلسفة المادية الفردية)!

وهذا الوصف دقيق جدًا، وبدأت هذه الحضارة تتفكك اليوم في حرب روسيا - أوكرانيا (الغرب)، فالاتجاهات في أوروبا تذهب نحو أن ينقذ كل فرد نفسه، وكذلك كانت قد ظهرت حقيقة هذه الفردية المادية في جائحة (كورونا).

    الإسلام يختلف، فهو اجتماعي، يوصي بالإنفاق والعطاء، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والمرحمة والقيم، فالغربيون يتسابقون بالادِّخار، ونحن نتسابق بالإنفاق؛ وهذا ما يظهر (كل عام) في زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع) العرفانية العالمية، إذ يحتضن الشعبُ العراقي الزائرين من دول العالم؛ أكثر من (80) دولة، استقبالًا وخدمةً ورعايةً، بتواضع ومحبة، دون مَنٍّ أو أذى، ويتبلور مجتمعًا عالميًا متنوِّعًا في كربلاء المقدسة، وكل المواكب هي مجتمَعات، وتُنبَذ الحالة الفردية المادية؛ أليس هذا عروج في سماء العرفان؟

    لم يفقد الشعب العراقي هذه الميزة، مع كل الظروف الصعبة المرعبة التي مرَّ بها؛ مِن حُكْم الجبابرة، ومع الأحداث العالمية القاهرة مثل كورونا، وحروب الإرهاب الأميركي بالوكالة، وسيبقى حاملًا هذا المشعل العرفاني الأخلاقي الثوري إلى الأبد!

إنه عِرفان زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)، والحمد لله ربِّ العالمين.

 

ــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
زمن الطليان..!
كانت بامر من ؟!
فلسفة الغرب المادي الفردي وعِرفان زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)
تاخذه العزة بنفسه..!
استنفار ومناورة رسائل نارية..!
الخلود والأثر
اليمن/ البرفسور الترب..الإدارة والتنظيم الحديث في ظل المتغيرات الجديدة..!
أوائل النساء..!
محرم وصفر شهرا الاعتدال
الرسوم المتحركة الخيالية والأسطورية في العالم الرقمي
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1449.28
الجنيه المصري 74.91
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3703.7
ريال قطري 396.83
ريال سعودي 383.14
ليرة سورية 0.57
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.76
التعليقات
باقر : لا عاب حلكك والله يحفظك ...
الموضوع :
لماذا أحب الفرس الإيرانيين؟!
هدايت جعفر صادق : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة والاخوات في الصين الشعبية سلام مني وتحيات لكل مسلم شيعي ...
الموضوع :
بالصور.. الشيعة في الصين يحتفلون بليلة النصف من شعبان المباركة
فراس كريم كاظم : اللهم العن ابو بكر الزنديق اللهم العن عمر الفاجر الكافر و قنفذ خادم عمر اللهم العن عثمان ...
الموضوع :
قَصيـدةُ عِشـق مقدس.. كَسُليماني والمهندس..
سامي جواد : الكلمة الحق تخلد صاحبها مهما كانت ديانته ...
الموضوع :
أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤددُ.... قصة قصيدة شاعر سوريا الكبير الدكتور محمد مجذوب
Umahmad : وفقكم الله لخدمة زوار أبي عبدالله الحسين عليه السلام ...
الموضوع :
معلومات تفيد المشاية من النجف إلى كربلاء المقدسة..
الكردي : السلام عليك أيها الأمام الهمام الحسن بن. علي بن. ابي. طالب السلام عليك وعلى جدك. وابيك. السلام ...
الموضوع :
عين ماء الامام الحسن (ع) في النجف دواء لمرض السرطان والسكري
احمدالديراوي : الحسين شمعة لا تنطفئ احسنتم اختي الفاضلة ...
الموضوع :
الحبُ الصادقِ يجمعُنا
ام زهراءالعا صمي : السلام على الحسين الذي جاهد من أجل الحرية ومن اجل الانسانية كن انسان قبل أن تكون حسينيا ...
الموضوع :
الحبُ الصادقِ يجمعُنا
ابن العراق : اللهم احفظ العراق والعراقيين جميعا بدون استثناء..وارحم شهداء العراق الأبرار جميعا ...
الموضوع :
استفزاز يواجه تعقلا، والخطة مستمرة...
علي السعدون : السلام عليكم . احسنت اخي العزيز . ...
الموضوع :
تأثير التظاهرات على الاقتصاد العراقي
فيسبوك