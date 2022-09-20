استنفار ومناورة رسائل نارية..!

عباس الزيدي ||

متعلم على سبيل النجاة

بعد الاعلان عن سفر رئيس حكومة تصريف الأعمال الى واشنطن جرت وبصورة مفاجئة مناورة امنية وانتشار على نطاق واسع في العاصمة بغداد

وقبل التطرق الى الرسائل والاهداف التي تقف وراء ذلك لابد لنا من توضيح بعض المفاهيم الخاصة بالممارسات او المناورات التي تجري في عموم الدول .... ومنها

اولا ـ عادة ماتجري المناورات لتهديد محتمل على وشك الوقوع من عدو معروف في حالة الدفاع لرفع الجهوزية للقطعات ....

او ممارسة على ارض الواقع تحاكي عملية هجومية مرتقبة تقوم بها القطعات المناورة

ثانيا ـما من شك ان المناورات تكون لحالتي الدفاع والهحوم وتنطلق من عدة فرضيات بمعنى انها لا تقوم عن فراغ بل لها اهداف وغايات ...؟؟؟

ثالثا ـ كما للزمن وعامل الوقت من اهمية من حيث الانطلاق وساعة الصفر والحسم وتحقيق الاهداف فان لعامل الجغرافيا والمساحات والطوبغرافية ايضا لها اهمية قصوى وحسب الاهداف والخطط المرسومة

رابعا ـ هناك جهات ساندة مشتركة ليس بالضرورة ان تظهر في العلن ...!!!؟؟

(والاهم في تلك الجزئية) يتمثل في الصفحات والمراحل والمهام الموزعة على الاطراف المشتركة

خامسا ـاجراء عملية التقييم بعد انتهاء الممارسة بتقرير مفصل يشمل تقدير موقف متكامل بين طياته الاهداف ونسب تحقيقها والتكاليف والخسائر ودرجة مقاومة الطرف الاخر وردود افعاله والفترة الزمنية مع حساب الحالات الطارئة وكيفية معالجتها في الخطط البديلة مع رصد الاخطاء وتشخيص المعوقات وكيفية تجاوزها وتحقبق الهدف باسرع وقت وباقل الخسائر

وهناك ... الكثير من القضايا في هذا الشأن ونكتفي بما تقدم

سادسا ـ من المعروف ان المناورات تجريها القطعات والقوات الامنية بعيدا عن جهاز أمني أستخباري معين يكون ميدان عمله في الساحات الخارجية لقطع الطريق للعبث في الداخل ولم نسمع يوما ان جهاز دولة ما..قام او اشترك او تراس قيادة مناورة

سابعا ـ هناك اسئلة ضرورية تطرح نفسه علينا الاجابة عليها ....

1ـ ماهو شكل التهديد المحتمل والخطر ومن هو العدو المفترض في حالة الدفاع ...ومن هي الجهات المقصودة في حالة الهجوم ....؟؟؟

2ـ هناك تهديدات واقعية من داعش وعمليات ارهابية لماذا اختيرت بغداد وتركت قواطع العمليات الساخنة ؟

3ـ ماسر تزامن ذلك مع سفر رئيس الحكومة ؟

4ـ ما فحوى اشتراك ذلك الجهاز على غير ما تجري عليه العادة في المناورات ...؟؟

5ـ تم اشتراك قوات محددة فيما تم اقصاء او استثناء بعض من القوات الامنية ... لماذا ..؟؟

ثم لماذا لم يتم الإعلان عن شكل التهديد او العدو هل هو داخلي ام خارجي ....

6ـ هل من المعقول ان تجري مناورة بهذا المستوى والقوات الامنية في غاية الارهاق خصوصا بعد الأحداث الدامية وتامين زيارة الاربعين .... ؟؟؟

الجواب هنا وفق العقل والمنطق والواقع ... يقول .... ان المناورة قامت بها تشكيلات خاصة وبالتالي ... هناك اهداف خاصة ...!!!

ثامنا ـ الخلاصة ـ

ان ما حصل ليلة امس من ممارسة امنية لا يخرج عن امرين

1ـ اما ممارسة لانقلاب او عملية ردع لانقلاب

2ـ ممارسة لعملية قمع شاملة وتصفيات جسدية واعتقالات بالجملة لبعض الشركاء في العملية السياسية

تاسعا ـ الرسائل

هناك العديد من الرسائل متها ما يخص الخارج والاخر يخص الداخل وكما لشركاء الحكومة رسائل ايضا هناك رسائل لخصومها

كذلك للمؤسسات وللقوات الامنية والنخب والجمهور كلا حسب توجهاته

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