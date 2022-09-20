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أوائل النساء..!


نور الجبوري ||

 

من هي المرأة.... ؟!

أول من وقف بشجاعة في وجه الديكتاتور العظيم فرعون ، لم يكن رجلا بل كانت امرأة.... "السيدة آسية" .

أول من شرب ماء مباركا من نبع مبارك نبع من أجله و هو ماء زمزم ، لم يكن رجلا بل كانت امرأة.... "السيدة هاجر" .

أول من تخرب بيته و استشهد من أجل الإسلام لم يكن رجلا بل كانت امرأة.... "السيدة سمية أم عمار" .

أول من أفنى ماله في سبيل الإسلام لم يكن رجلا بل كانت امرأة.... "السيدة خديجة" .

أول من سمع الله له قولا من فوق عرشه لم يكن رجلا بل كانت امرأة.... "سورة المجادلة الآية " .

أول من سعى بين الصفا و المروة حتى صارت من شعائر الله إلى يوم القيامة لم يكن رجلا بل كانت امرأة.... "السيدة هاجر" .

أول امرأة دخلت معبد اورشليم مع مخالفة الجميع لذلك كانت مريم .

أول وآخر امرأة دخلت البيت الحرام و انشق لها جدار الكعبة لتدخل و تضع فيه وليدها كانت "فاطمة أم علي عليه السلام" .

أول امرأة دافعت عن إمامها حتى دخل المسمار في صدرها ، و كسر ضلع من أضلاعها ، و صارت شفيعة المذنبين من شيعتها و شيعة إمامها في يوم القيامة كانت "فاطمة بنت محمد" صلى الله عليها و على أبيها و بعلها و بنيها .

أول من زلزل عرش يزيد الطاغية لعنه الله لم يكن رجلا بل كانت "زينب بنت علي و فاطمة عليهم السلام .

لتعلموا أن المرأة فخر و فخار لا كما يظن الجهلة أنها عار ..ولتعلم" هي قدرها أيضا ولا ننسى امنة الصدر في وقتنا الحاضر التي جاهدت أعتى الطغاة. رضوان الله عليهن أجمعين.

 

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