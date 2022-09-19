المقالات

الرصافي طائفي ناصبي معتق..!


ايفان العودة ||

 

من الاكاذيب التي يتم ترديدها وترسل ارسال المسلمات القول ان الطائفية في العراق لم تكن موجودة الا بعد 2003 !!!

مثال على طائفية الطبقة السياسية في تاريخ الدولة العراقية هو الشاعر معروف الرصافي الذي كان ايضا سياسيا وكان نائبا ممثلا عن لواء المنتفق (الناصرية حاليا) فتصور الحالة عندما يكون اشد المبغضين للشيعة والشاتمين لهم باقذع العبارات يعين ممثلا عنهم  ابان العهد العثماني !!! انه التهميش باوضح صوره !

ثم تات الحكومات الطائفية المتعاقبة بعد العثمانيين والتي كان اغلب ساستها من بقايا الطبقة العثمانية الطائفية نفسها والتي قفزت من الحصان العثماني الخاسر الى الحصان البريطاني الرابح حينها ,,  اتت هذه الطبقة  لتكافئ الرصافي باقامة تمثال له  .. هل السبب لانه بالغ في شتائمه الطائفية ام  لانه شاعر مشهور ؟؟ علما ان هناك شعراء غيره واكثر شاعريته منه واكثر عطاءا فلم نر لهم تماثيلا  في بغداد

عندما شتم الرصافي الشيعة  لم يتهمه احد بالطائفية بل على العكس لازال يعتبر رمزا من رموز الوطنية  والمفارقة ان الذي يعترض على تطاوله على غالبية الشعب العراقي هو الذي يُعتبر طائفيا !

ومن حقنا ان نسال  ونقول ماذا لو قال الرصافي او غيره بالسنة ربع او خمس او حتى عشر ما قاله من كلام قاسي بحق الشيعه فهل يا ترى سيبقى وطنيا ويقام له تمثال تلتقط الصور التذكارية بجانبه ؟!

المفارقة الاخرى ان الرصافي كردي القومية عثماني الولاء ولكنه يزايد بالعروبة على الشيعة العرب !

يقول معروف الرصافي في كتابه المسالة العراقية ص 123:

(وآخر ما نقوله كلمة نرفع بها علَم التعجب وننشر بها راية التحير على نشز من أنشاز العروبة المتشيعة فنقول: قد علمنا ولو مجملاً أن مذهب التشيع في الإسلام يمت في أصله إلى أبناء فارس بنسبة لا مرية فيها. وإنه إنما وضع من قبل الفرس لقتل الإسلام دين الوحدة والتوحيد بسلاح منتزع منه، ولهدم العروبة بالمعول الذي هدمت به مجد فارس. فليس من العجيب أن ترى أعجمياً يتمذهب بمذهب التشيع، ولكن العجب كل العجب أن يتمذهب به من يدّعي أنه عربي ولو بالاسم فقط. فلو سألني سائل ما أعجب ما رأيت في هذه الحياة الدنيا لأجبته فوراً دون تردد أو تلعثم إن أعجب ما رأيت في الدنيا شيعي يدعي أنه عربي. لأن بين التشيع والعروبة تناقضاً لا يخفى على أسخف العقول. فإن كان هذا الشيعي عربياً صريحاً كما يدّعي فقد مسخه مذهب التشيع حتى صار بمنزلة الحيوان الأعجم !

 الذي لا يدرك ما هو فيه من حالة من أين تبتدئ وإلى أين تنتهي. وإن لم يكن عربياً وإنما ادعى العربية تقية منه لخوف أو مكيدة فهو معذور لأن مذهب التشيع يوجب عليه التقية وإن كانت التقية بمعناها الحقيقي هي النفاق)

ألواح طينية ، التقية، المسالة العراقية

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الرصافي طائفي ناصبي معتق..!
اعمدة الجهل والتجهيل
زيارة الأربعين هدمت الجدران المصطعنة بين شيعة العراق والعالم
تحديد المصطلحات تقطع الطريق على المحترفين
سينتصر العراق.. وهذا امر الله رغم انوف المبغضين
عطاءات كربلاء
تجلّيات الحق..في زيارة الأربعين  
التوافق العراقي وخذلان الصغار!
لنتخلق بأخلاق زيارة الأربعين الحسيني دائما
الحشد الشعبي ومعادلات الضغط..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1449.28
الجنيه المصري 74.91
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3703.7
ريال قطري 396.83
ريال سعودي 383.14
ليرة سورية 0.57
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.76
التعليقات
باقر : لا عاب حلكك والله يحفظك ...
الموضوع :
لماذا أحب الفرس الإيرانيين؟!
هدايت جعفر صادق : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة والاخوات في الصين الشعبية سلام مني وتحيات لكل مسلم شيعي ...
الموضوع :
بالصور.. الشيعة في الصين يحتفلون بليلة النصف من شعبان المباركة
فراس كريم كاظم : اللهم العن ابو بكر الزنديق اللهم العن عمر الفاجر الكافر و قنفذ خادم عمر اللهم العن عثمان ...
الموضوع :
قَصيـدةُ عِشـق مقدس.. كَسُليماني والمهندس..
سامي جواد : الكلمة الحق تخلد صاحبها مهما كانت ديانته ...
الموضوع :
أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤددُ.... قصة قصيدة شاعر سوريا الكبير الدكتور محمد مجذوب
Umahmad : وفقكم الله لخدمة زوار أبي عبدالله الحسين عليه السلام ...
الموضوع :
معلومات تفيد المشاية من النجف إلى كربلاء المقدسة..
الكردي : السلام عليك أيها الأمام الهمام الحسن بن. علي بن. ابي. طالب السلام عليك وعلى جدك. وابيك. السلام ...
الموضوع :
عين ماء الامام الحسن (ع) في النجف دواء لمرض السرطان والسكري
احمدالديراوي : الحسين شمعة لا تنطفئ احسنتم اختي الفاضلة ...
الموضوع :
الحبُ الصادقِ يجمعُنا
ام زهراءالعا صمي : السلام على الحسين الذي جاهد من أجل الحرية ومن اجل الانسانية كن انسان قبل أن تكون حسينيا ...
الموضوع :
الحبُ الصادقِ يجمعُنا
ابن العراق : اللهم احفظ العراق والعراقيين جميعا بدون استثناء..وارحم شهداء العراق الأبرار جميعا ...
الموضوع :
استفزاز يواجه تعقلا، والخطة مستمرة...
علي السعدون : السلام عليكم . احسنت اخي العزيز . ...
الموضوع :
تأثير التظاهرات على الاقتصاد العراقي
فيسبوك