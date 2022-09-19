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التوافق العراقي وخذلان الصغار!

22 2022-09-19

د.حسين فلامرز ||

 

منذ بدأ عصر الديمقراطية في العراق بعد انتهاء حقبة الدكتاتورية المقيتة والعراق يتعرض لشتى انواع التامر والخذلان! تارة من الخارج وفي احيان كثيرة من الداخل وباساليب عدة!

  وحالتنا اليوم ليست افضل من السابق حيث ان محن العراق مستمرة ولازالت في قمة درجاتها! مانحتاجه اليوم هو ان يتقدم الاطار خطوة للامام واعلان موعد الجلسة الاولى للبرلمان ودعوة جميع اعضاء البرلمان العراقي للحضور! وفي حالة الخذلان وهذا متوقع من الكتل الصغيرة التي يقوة كتلة الاطار يمكنهم ان يصبحوا رؤساء للجمهورية والبرلمان!

 على الاطار ان يخوض التجربة وان لم يحضروا فلينسوا امرا اسمه التوافق بغد الان وليصبح موضوع التصويت في البرلمان خارج التوافق!!! فتحلم كتلة قوامها ٤٠ لتصبح رئيسا وكتلة اخرى حجمها خمسين لتصبح ذو شأن بالمجتمع!!!

 وليأخذوا حجمهم الحقيقي والذي لايستحقون اكثر منه! لانهم اخذوا اكثر مما استحقوا فانكشفوا!!!

 

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