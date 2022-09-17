العنصرية والطائفية في العراق ثقافة بعثية متجذرة..

نور الجبوري ||

كان (جواد هاشم) من البعثيين الاوائل ووزير التخطيط في اول حكومة للبعث برئاسة البكر سنة ١٩٦٨

عنده كتاب اسمه (مذكرات وزير عراقي)

طبعا الرجل شيعي من عين التمر (شثاثة) و تأكيدا مرة اخرى من (البعثيين الاوائل)

يگول بالكتاب .. چنت اتصور حزب البعث ليبرالي وفوق الطائفية والعنصرية بس مريت بهواي مواقف اثبتت العكس تماما يذكرها بكتابه!

اذكر لكم هنا منهم موقفا واحدا ...

يگول بيوم استدعاني رئيس الجمهورية (البكر) للقصر، من وصلت كان الرئيس عنده اجتماع بسفير أجنبي في العراق

فگالوا انتظر بمكتب وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية (حامد الجبوري)

يگول دخلت المكتب لگيت وزير التربية (احمد عبد الستار الجواري) ووزير الدفاع (حماد شهاب التكريتي) چانوا يسولفون عن محافظات العراق.

حماد شهاب التكريتي گال للجواري بأن جميع سكان المنطقة التي تقع بين المحمودية وجنوب العراق هم عجم ..! وانه لابد من التخلص منهم لتنقية الدم العربي العراقي ..!!

يگول فاستغربت جدا وگتله: فريق حماد اني من عين التمر من كربلاء .. وحامد الجبوري من مدينة الحلة..يعني شنو هسه احنه عجم ..!

وراسا سحبت ورقة من مكتب حامد الجبوري وكتبت استقالتي من الوزارة (رفضها البكر في ما بعد)

وللقصة بقية ..

وبنفس الكتاب يگول كلفني البكر كوزير للتخطيط

بزيارة المحافظات وكتابة تقارير عن المشاريع اللي تحتاجها.

وره فترة شافني (صالح مهدي عماش) گال الرئيس زعلان عليك ويگول تقاريره بيها روح طائفية

كتله ابو هدى (صالح مهدي عماش) تقاريري عن كربلاء والنجف و الرمادي متشابهة، بعد ليش طائفية؟

زين ابو هدى شلون تفسرلي بناء معمل تكرير السكر بالموصل اقصى الشمال

واحنه نستورد خام السكر عن طريق البصرة

ليش ما نسوي المعمل بالبصرة لو العمارة …؟

هذا الحچي اعلاه سنة ١٩٦٨ ..!

واللي كاتبه هو وزير بعثي تسلم عدة مناصب بحكومات البعث.

اكو حقائق هنا لازم نستنتجها

١- العنصرية والطائفية بالعراق ما جابتها امريكا وياهه، مثل ما البعض يتصورون، بدليل مئااات الشواهد بالاضافة للحوادث اعلاه.

فهي ((ثقافة بعثية متجذرة)).

٢- السلام اللي تعيشه اليوم بالعراق مع المكون الاخر هو سلام صنعه (السلاح و قوتك)

و هذا نتاج انتصارك الاخير على داعش الي كان بالحقيقة محاولة لاسقاط بغداد وعودة سلطة تُمارس المقابر الجماعية بحقك.

فقط تخيل لو نجحوا باسقاط بغداد و كم محافظة بالوسط و الجنوب، كم (ميت او الف) مجز.ر.ة مشابهة لسبا.يكر كان ارتكبوا؟

يعني مو سلام نتاج مؤتمرات مصالحة وطنية و شعارات الوحدة الوطنية المستهلكة اللي يبيعوها على بعض القشا.مر

باختصار ... الطرف الثاني يعيش وياك سلام نتيجة قوتك و(بس)

و هذا الشي مو عيب و موجود باعراف السياسة انه سلام يصنعه (السلاح والقوة)

وتگدر تقرأ عن تجربة حروب باكستان - الهند كاقرب مثال.

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