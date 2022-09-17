غدا سنركض معا ..لبيك داعي الله 

عباس الزيدي ||

يؤكد اغلب علمائنا ان ركضة طويريج يحظرها صاحب الثار الامام صاحب الزمان _ عجل الله فرجه الشريف

وهذه السنة تختلف عن سابقاتها حيث سيركض جميع الموالين ممن حظر في كربلاء المقدسة ولايوجد مائز او فرق بين الزاحفين نحو كعبة العشق والطالبين بالثار الا من اتى الى الحسين بقلب سليم فهذه الركضة هي كيوم الحشر حيث يتساوى فيها الجميع ولايوجد هناك القاب او أضغان فلا تبعي او ذيل او صفوي.

ولافرق بين خميني او خامنئي او سيستاني او صدري او حكيمي ولا تمييز بين عراقي او بحريني او ايراني او افغاني

حيث تتلاشى القوميات والجنسيات والأعراق كما هي الجغرافيا في زمن الظهور

ليتذكر الجميع اننا الى الحسين عليه السلام ننتمي

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