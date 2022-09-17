المقالات

ماذا فعل لكم الحسين..لكي تخدموهُ بهذهِ الطريقة ؟!


عدنان الموسوي ||

 

من نعم الاسلام نعمة حب محمد وال بيته الطاهرين المنقذين والشافعين لنا في يوم الحساب ، رغم كل ما نراه من حرب ضد هذه الفكرة ،التي تزداد يوم بعد يوم ونرى لها مقبولية من العالم اجمع ، ما نراه اليوم شيء فوق العجب من حب شيعة أمير المؤمنين لبيت محمد الطاهرين دروس وحكم بالمجان تعلم الوفاء والتضحية ونطق الحق مهما كلف الأمر ، خروج الموالين والمعزين من بلدان العالم إلى كربلاء لنصرة الأمام الحسين واحياء ذكرى استشهاده ونرى العجب منهم في الخدمة المقدمة لهم من مواكب العراق واستقبالهم والفرح في خدمتهم بدون اي تعب ، فنرى الابتسامة تعلى على وجاهم اذا رضيت وقبلت أن تأخذ منه الماء فما بالك اذا جلست في موكبه وقدم لك الطعام وغير ذلك من الخدمات ، عندما تمشي إلى الأمام الحسين ستتعلم أن هذه الشيعة لم ولن تمحي هذه الذكرى مهما حاولوا من طرق ومن اشاعات لإطفاء هذه الذكرى بل العكس سترى الزيادة في الاعداد كأنهم يتحدوا العالم اجمع ويقولون    " والله لم تمحو ذكرنا ".

فهنيئا لكل من شارك في خدمة زوار أبا عبد الله الحسين عليه السلام ، وكل من رأى المعجزات من الزوار، الكبير بالعمر والصغير والعليل يمشي بدون تعب إلى سفينة النجاة لينال شرف حب الحسين عليه السلام ، ما رأيناه هذه الايام سيخلد في التاريخ بأن هذه الفئة الموالية والمحبة لمحمد وال بيته الطاهرين عليهم السلام ستزداد يوم بعد يوم فالدروس فيها مجانية ستعلمك معنى الوفاء والعقيدة الصحيحة وحب المقابل بدون اجر مادي .

العجب كل العجب عليك أيها الخادم ماذا فعل الحسين اليك ماذا اعطاك ماذا وعدك لكي تخدم زواره بهذه الطريقة المشرفة وتعطي دروسا لكل العالم عن كرم العراقيين مهما كانت ظروفك فلقد تركت عملك وكل شيء واتجهت لخدمة الزائرين  ، نراك تبكي اذا لم يأتي اليك احد ويأخذ منك ثواب الأمام الحسين ، حتى اطفالكم زرعتم فيهم خدمة الحسين ويتراكضون شوقا للزائر من أجل خدمته وبيوتكم مفتوحة لهم ، وتبكون لرحيلهم وتهمسون لهم بأن يذكرونكم عند الامام الحسين ، عندما تسمع كلمة خدمة فانك تشعر بمهانة ، الا خدمة ابا عبد الله فأنها ترفع شانك أمام الله وامام العالم وتتفاخر بهذه الخدمة المباركة ،فهنيئاً لكم على هذه الخدمة واعطاكم الله ما في بالكم وجمعك الله بالفردوس مع الأمام الحسين عليه السلام.

ويبقى الحسين خالدا في كل واحد منا وتبقى ذكراه دروسا وعبر ومحبة في كل عام وكل زائر وكل مناصر لهذه القضية .

 

ــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
غدا سنركض معا ..لبيك داعي الله 
كرْبَلَاء وَالْأَرْبَعُونَ مَحْفِل إِعْلَامِيٍّ حَقِيقِيٍّ
الطلبة الخارجيون..!
كربلاء نهار ليل- ليل نهار- تغريدة خارج السرب
ماذا فعل لكم الحسين..لكي تخدموهُ بهذهِ الطريقة ؟!
العملية العسكرية في اوكرانيا بعيون بوتبن
يجيدون الفصل مع الحسين ولا يجيدون الفصل بين السلطات…
رسالة ما بعد زيارة الأربعين:
عراق حسين (ع) مد سفرة من الموصل إلى البصرة
يدخل من يشاء في رحمته
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1470.59
الجنيه المصري 75.19
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
باقر : لا عاب حلكك والله يحفظك ...
الموضوع :
لماذا أحب الفرس الإيرانيين؟!
هدايت جعفر صادق : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة والاخوات في الصين الشعبية سلام مني وتحيات لكل مسلم شيعي ...
الموضوع :
بالصور.. الشيعة في الصين يحتفلون بليلة النصف من شعبان المباركة
فراس كريم كاظم : اللهم العن ابو بكر الزنديق اللهم العن عمر الفاجر الكافر و قنفذ خادم عمر اللهم العن عثمان ...
الموضوع :
قَصيـدةُ عِشـق مقدس.. كَسُليماني والمهندس..
سامي جواد : الكلمة الحق تخلد صاحبها مهما كانت ديانته ...
الموضوع :
أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤددُ.... قصة قصيدة شاعر سوريا الكبير الدكتور محمد مجذوب
Umahmad : وفقكم الله لخدمة زوار أبي عبدالله الحسين عليه السلام ...
الموضوع :
معلومات تفيد المشاية من النجف إلى كربلاء المقدسة..
الكردي : السلام عليك أيها الأمام الهمام الحسن بن. علي بن. ابي. طالب السلام عليك وعلى جدك. وابيك. السلام ...
الموضوع :
عين ماء الامام الحسن (ع) في النجف دواء لمرض السرطان والسكري
احمدالديراوي : الحسين شمعة لا تنطفئ احسنتم اختي الفاضلة ...
الموضوع :
الحبُ الصادقِ يجمعُنا
ام زهراءالعا صمي : السلام على الحسين الذي جاهد من أجل الحرية ومن اجل الانسانية كن انسان قبل أن تكون حسينيا ...
الموضوع :
الحبُ الصادقِ يجمعُنا
ابن العراق : اللهم احفظ العراق والعراقيين جميعا بدون استثناء..وارحم شهداء العراق الأبرار جميعا ...
الموضوع :
استفزاز يواجه تعقلا، والخطة مستمرة...
علي السعدون : السلام عليكم . احسنت اخي العزيز . ...
الموضوع :
تأثير التظاهرات على الاقتصاد العراقي
فيسبوك