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العملية العسكرية في اوكرانيا بعيون بوتبن


محمد صادق الحسيني ||

 

اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أن روسيا لا تستعجل إنهاء حملتها العسكرية في اوكرانيا، مؤكدا أن استراتيجية القوات الروسية لم تتبدل وهي تواصل السيطرة على أراض.    

وقال بوتين في مؤتمر صحافي في سمرقند بأوزبكستان إن "عملياتنا الهجومية في دونباس لا تتوقف، إنها تتقدم بوتيرة بطيئة خطة العمليات لا تستدعي تغييرا  لسنا مستعجلين"، مؤكدا ان "الجيش الروسي يحتل مزيدا من الاراضي الاضافية".

واوضح الرئيس الروسي ان بلاده "لا تقاتل بجيشها الكامل" بل فقط بجنود تم التعاقد معهم، لافتا الى ان الهدف الرئيسي من العملية العسكرية يبقى "تحرير اراضي دونباس بالكامل"، في اشارة الى الحوض المنجمي في شرق اوكرانيا والذي يضم منطقة لوغانسك التي تمكن الجيش الروسي من السيطرة عليها، اضافة الى منطقة دونيتسك التي لا يزال جزء منها خارج السيطرة الروسية.    

وكرر ان العمليات مستمرة رغم الهجمات المضادة التي يشنها الجيش الاوكراني في شمال شرق البلاد وجنوبها.

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