لماذا بوصلتنا كربلاء..؟!

يوسف الكاتب ||

· الهوية..

الاسم ..الحسين ابن علي ابن ابي طالب عليهما السلام ..

الام ..فاطمة الزهراء ع بنت النبي محمد ص

الولادة ..الثالث من شعبان ..السنة الرابعة للهجرة

مكان ولادته ..المدينة.

خامس اصحاب الكساء ...الابن الثاني للامام علي ع.

ثالث أئمة اهل البيت ع

مدة امامته ...احد عشر عاما

كنيته ..ابو عبدالله

تاريخ شهادته ...العاشر من محرم الحرام ..سنة ٦١ هجرية

القابه ..سيد الشهداء / ثار الله /قتيل العبرات /

زوجته: رباب / ليلى

أولاده: السجاد ع / علي الاكبر ع / علي الاصغر ع

بناته سكينة ع / فاطمة ع / رقية ع

· القران الكريم ..وآيات بحق الامام الحسين ع

١...اهدنا الصراط المستقيم

٢...سنريهم آياتنا في الافاق وفي أنفسهم

٣..ابناءنا وابناءكم .

٤..قل لا اسألكم عليه أجراً الا المودة في القربى

٥.. وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت

مئات الآيات نزلت بحق الإمام الحسين ع

· قال النبي محمد بحق الامام الحسين ع .

١..حسين مني وأتا من حسين

٢..أحب الله من أحب حسينا

٣..الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة

٤..اللهم إني أحبهما فأحبهما

٥..هذان ابناي فمن احبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني

· معركة الطف ...

سؤال لنا جميعا ...هل ذكرت معركة الطف في القرآن الكريم وفي أي سورة وفي أي اية

١..يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله.../ سورة البقرة / الاية ٢١٧

هذه الاية الكريمة ذكرت شهر محرم والقتال الذي حدث فيه واخراج اهل ال البيت ع علبهم السلام وكيف قتلوا ...

٢..والفجر وليال عشر والشفع والوتر ../،سورة الفجر / الآية ا/ ٢

حددت وقت المعركة فجراً / وزمنها يوم العاشر / وكذلك حدد بقاء جسد الإمام الحسين ع وأهل بيته ثلاثة أيام دون غسل أو دفنها

· تعظيم الشعائر

١...يطلب منا الله سبحانه وتعالى ان نقيم الشعائر سوا كانت افراحا ام احزانا

٢...تقديمها بشكل تبجيل .تكبير ..تفخيم ..اي اعطاؤها حقها ومستحقها

٣...استخدام الشعائر بشكل معرفي وعلمي وواقعي وموضوعي .

٤...تبني اساليب ووسائل معاصرة وحداثوية

٥..تطرح هذه السعائر من قبل اهل الاختصاص والعلم والخبرة

٦...طرح وسائل متنوعة وجذابة تعيشها الناس بشكل انساني وعقلائي ...

٧...لكل شعيرة زمن ومساحة ودلالة ورمز واهمية منها ما يمتد بيوم واخرى باسبوع ومنها باكثر من ذلك ...

٨... ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ...احياء الشعائر الالهية هي احياء للقلوب واحياء للنفوس لانها تحمل كم من القيم والمثل والمبادئ التي تدفع الانسان والمجتع للبناء .

· سؤال: هل ذكرت الدماء في القران الكريم؟

واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك .../ البقره ٣٠

الدماء التي ذكرت في هذه الآية المباركة هي دماء الانبياء والمرسلين ولاسيما دماء محمد وال محمد عليهم افضل الصلاة والسلام وهنا اذكر على وجه التحديد دماء الامام الحسبن ع ....يبقى سؤال لماذا هدرت دماء محمد وال محمد ع ...هدرت من اجل الاسلام الذي جاء به محمد ص من عند الله سبحانه وتعالى ولأجل اقامة العدل والمثل الالهية..

· دم الامام الحسين ع

١..ان لدم الامام الحسين ع خصوصية وميزة استثنائية لأن دمه اريق لوجه الله خاصة

٢..ان الذي جمع دم الامام الحسين ع يوم الطف هو النبي محمد ص في قارورة

٣..ان الامام الحسين ع رمى دم عبد الله الرضيع نحو السماء لكن لم تسقط منه اية قطرة الى الارض

٤.دم الامام الحسين ع سكن الخلد ...( أشهد أن دمك سكن الخلد واقشعرت منه اظلة العرش)

٥..الدم الذي يسكن عالم يقينا أنه طاهر وهذا يؤكد بأن دم الامام الحسين ع طاهر

٦..يبقى سؤال في غاية الاهمية اذا كان دم الامام الحسين ع سكن عالم الخلد لطهارته ...فالسؤال: أين سكنت روح الامام الحسين(ع)؟

· من بكى على الامام الحسين (ع)؟

١..بكى على الإمام الحسين ع النبي محمد ص وأمير المومنين علي ع وفاطمة ع والإمام الحسن ع عند ولادته المباركة

٢..كل ملائكة السماء بكوا على الإمام الحسين ع

٣..بكاء السماوات السبع والأرضين السبع دماً ..

٣..انكساف الشمس والقمر.

٤..بكى على الإمام الحسين الحور العين

٥..بكى على الإمام الحسين ع ماخلق الله

٦..بكى على الإمام الحسين ع ما بين السموات والارضين وما بينهن وما فيهن

٧..بكى على الإمام الحسين ع كل الانبياء والرسل والاولياء،

٨..بكت على الامام الحسين ع الجنة والنار

٩..بكى على الإمام الحسين الطير والحيوان

١٠..بكى على الامام الحسين ع مايرى وما لا يرى

١١..الملائكة عند قبره يبكون فيبكي لبكائهم كل من في الهواء والسماء من الملائكة

· التربة الحسينية

اخذت فاطمة الزهراء ع تراب من قبر حمزة ع وعملت المسبحة....اما الامام السجاد ع اخذ من تراب سيد الشهداء الامام الحسبن ع وعمل لنا التربة الحسينية ..فماهي دلالة التربة؟

١...تذكرنا التربة باننا خلقنا من تراب وسوف نعود الى التراب مرة اخرى

٢...التربة قطعة طاهرة كي يصح سجودنا عليها لان عبادتنا كلها طهر ونقاء

٣...نحن نصلي عليها لانها تذكرنا بقيم ومثل الامام الحسين ع

٤...التربة الحسينية تخرق الحجب السبعة

٥...التربة الحسينية اعتقادنا وهويتنا وانتماؤنا لاهل البيت ع

٦...التربة الحسينية ترميز للثورة ضد الطواغيت

٧...وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا...ومعنى مسح الجبهة بالتربة الحسينية عبارة عن تذللا لله سبحانه وتعالى لان السجود هو قمة الخشوع والعبودية

· زيارة الامام الحسين ع

سؤال يطرح دوما ويبحث عن اجابة دقيقة حول زيارة الامام الحسين ع ..

السؤال ....هل ان زيارة الامام الحسين ع مستحبة ام واجبة؟

الجواب: ان ويارة الامام الحسين ع واجبة على كل مسلم ومسلمة ....وكل مؤمن ومؤمنة ..والدليل على وجوب الزيارة قول الإمام الصادق ع والامام الباقر .

المصدر كتاب /كامل الزياراة لابن قولوية

· شرب الماء

١..عندما نشرب الماء علينا ان نتذكر عطش الامام الحسين ع ..

٢...بعد تذكر العطش لابد من لعن قاتليه

٣...هوية وانتماء،

٤...وسيلة اعلامية لاخبار الناس عن ضلامة الامام الحسين ع واهل بيته

٥...فضح بني امية بانهم منعوا الامام الحسين ع واهل بيته وحتى الاطفال عن شرب الماء

٦...عند شربنا للماء وتذكرنا لعطش الامام الحسين ع ومن ثم نلعن قاتليه نحصل على الاجر الكبير .

تكتب لنا مائة الف حسنة

تمحو عنا مائة الف سيئة

ترفع لنا مائة الف درجة

تعتق لنا مائة الف نسمة

٧..ادخال السرور على قلب المصطفى محمد ص بالفعل الذي نقوم به اثناء شرب الماء وتذكر عطش الامام والاطفال

· اللطم على الامام الحسين ع

ادلة عقلية تثبت وجوب اللطم على الامام الحسين ع

١..يوم المباهلة ...خرج النبي محمد ص بأهل بيته عليهم السلام وبهذه الكيفية ..

أ ...النبي محمد ص في المقدمة

ب...فاطمة الزهراء ع في الوسط اي مابين النبوة والامامة

ج...الامام علي ع خلف الزهراء ع

د...الامام الحسن ع مسكه النبي محمد ص بيده اليمنى

ح..اما الامام الحسين ع فقد رفعه النبي محمد ص من الارض ووضعه على قلبه المبارك ...ودلالة حركة النبي هذه معناها ان الامام الحسين ع هو قلب محمد ص ..

٢...شهادة فاطمة الزهراء ع ..ارتمى الامام الحسن ع اثناء موت الزهراء على جانبها الايمن ..اما الامام الحسين ع ارتمى على جانبها الايسر ..ودلالة حركة الامام الحسين ع تدلل بانه قلب الزهراء ع وقلب الزهراء ع هو قلب الامام الحسين ع

٣...اقسى ضربة وجهت للامام الحسبن في معركة الطف هي وقوع السهم المثلث المسموم في قلبه المبارك....هذه ثلاثة ادلة عقلية تثبت وجوب اللطم على الامام الحسين ع

· اربعينية الامام الحسين ع

١..ان زيارة اربعينية الامام الحسين ع هي تجديد البيعة ..

٢..الزيارة هي تبرؤ من اعداء اهل البيت ع وهي تولي لهم عليهم السلام ولعن الاعداء

٣..الزياره بمثابة تقديم العزاء للنبي محمد ص وال البيت ع ولكافة الانبياء والاولياء،.

٤..زيارتنا لاربعينية الامام الحسين ع هي تكريم للشهيد وتعزيز للشهادة..

٥..الزيارة هي احدى علامات المؤمن .

٦..تعتبر الزيارة وسيلة اعلامية لتعرية الظالمين والطغاة

٧ زيارة الامام الحسين ع في اربعينيته تمثل اعداد للمؤمنين في زمن الانتظار

· الحزن على الامام الحسين ع

ان الامام الحسين ع قاتل لاجل اعلاءكلمة الاسلام واستشهد لاجل الحفاظ عليه، لذا قالوا: الاسلام محمدي الوجود حسيني البقاء، وكما قال رسول الله محمد ص ...الحسين ع سيد شباب اهل الجنة ....والسوال الا يكفي الحزن عليه ...او هل للحزن من زمن محدود وينتهي؟ ....الجواب نستله من كلام رسول الله محمد ص ...( ان لقتل ولدي الحسبن حرارة في القلوب لاتبرد ابدا ) فالحزن على الامام الحسبن ع يبقى في الدنيا وحتى الاخرة..اي اننا سنقبم عزاء الامام حتى في جنان الله الخالدة ..

· لبس السواد

١..نلبس السواد حزنا على سيدنا ومولانا الامام الحسين ع ..حتى نواسي رسول الله محمد ص والزهراء وامير المؤمنين علي والإمام الحسن عليهم السلام وباقي أئمة أهل البيت ع ..

٢..لبس السواد هو لون التبرىء والتولي ..

٣..لبس السواد هو تضامن مع المظلوم ضد الظالم،،، "كونا للمظلوم عونا وللظالم خصما"،،،

٤..نلبس السواد لتشكيل تساؤل علمي ضد الظالمين في كل مكان،

٥.ادانة للظالمين والقتلة عبر خلق وسيلة اعلامية تتميز بارتدائنا للسواد

٦..وسيلة استنكار ضد الظالمين عبر تعليم الأجيال بأنه لا سكوت على الظلم والظالمين

ياليتني قدمت للإمام الحسين ع لانه قدم لله سبحانه وتعالى نفسه الطاهرة ودمه وقدم ابناءه من الكبير وحتى الرضيع وقدم عياله واخوانه وابناء عمومته كما واصطحب النساء والاطفال وضحى بانصاره ومريديه قدمهم لأجل دين الله عز وجل

قدم كل ما يملك فأعطاه الله كل شيء..فالإرتباط به يعني الإرتباط بالإسلام المحمدي الأصيل.. والإمام الحسين ع هو نفس محمد وعلي وفاطمه والحسن عليهم السلام فهو سفينة النجاة ومصباح الهدى ...فاعلم ياخي ويا اختي ان كل بوصلة لاتشير الى الإمام الحسين ع فإنها مشبوهة كاذبة

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