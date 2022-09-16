طرگاعتنا وي النواشيط..!

جهاد النقاش ||
تگله الحسين يجمعنا يطلعلك قصيدة لباسم
تگله الخدمة شرف يطلعلك واحد يسب الزوار
تگله الزيارة نعمة يگلك لو مبلطين شارع
أدري چا هاي الحكومة مو حكومة نواشيط
ومستشارينها تشرينيين
وميزانيتها انفجارية
ورضي المتظاهرون عنها وأرضوها
ما بلطت الشوارع
بنت جسور
ولكم تخصيصات أثاث
يفوق تخصيص الزيارة بأضعاف مضاعفة
مع أن الزيارة حدث عالمي
فيها يقصد العراق محبو الحسين
من كل القوميات والأصول
ومن أقرب البلدان وأقصاها
فتلتحم الأعراق وتلتقي الثقافات
وترى الطرق كلها تؤدي إلى كربلاء
ولكم چا اعتبرتوها زيارة البابا
زيارة ماكرون
مو حضرها سفير فرنسا
مو أجاها سفير الدنمارك
وسفير إيران يوزع گص
شني ما تصلح مثال للمدنية والتحضر
موسم للتوبة
نموذج للوحدة
معرض للكرم
منارا للقيم
مواساة لآل محمد صلوات الله عليهم
عمي ما نريدكم تمدحون
بس اسكتوا
الوادم تحتفل بمهرجان طماطة
وتنفق مليارات على مراسم جنازة
واحنه كل سنة النا ربابة
يربي شمالهم نواشيطنا سگط
مضيعين المشيتين
لا دنيا ولا آخرة!
ألواح طينية ، مراسم جنازة، جهاد النقاش
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