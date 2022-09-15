رداً على من يطالب الزوار الإيرانيين بالفيزا.

شعاف كاظم الموسوي ||

الزوار الايرانيين لغاية أمس 2 مليون ونصف وسيصل عددهم خمسة ملايين في الأربعينية يرجع منهم يومياً لإيران اكثر من 100 ألف زائر ايراني.

لو أخذ العراق عشرة آلاف دينار عن خمسة ملايين زائر فان المجموع سيكون خمسون مليار دينار عراقي وهو لا يساوي ١٠% من إيرادات النفط ليوم واحد في كل آبار العراق المنتجة.

ولو تم استقطاع هذا المبلغ من الزائرين فإنه أيضاً سيذهب للمالية ليُعطى منه للسنة والأكراد ومعهم الوسط والجنوب.

فلماذا لايتكلمون عن 24 منفذ كردي حكومي تعمل ليل نهار ايراداتها عشرات المليارات يومياً تأخذها كردستان ولم نجد سياسي شجاع يقول أما ان تأخذ الحكومة إيرادات منافذ الأكراد أو تغلق.

أتحداهم أن يكون هناك سياسي شجاع يقول ذلك والا اذا تحدى وتكلم أحدهم فأنه سيُمنَع من دخول كردستان وسوف لا يُمنَح شقة من الأخوة الاكراد اذا لم يسكت مثل الآخرين.

ثانياً قيمة الرسوم على الزوّار الإيرانيين تم رفعها بموافقة السياسيين السنة مقابل رفع القيود الكمركية عن 370 مادة أردنية تدخل عن طريق الأنبار وهي تعادل عشرات أضعاف قيمة رسوم الزوّار من إيران وهذه المواد تدخل يومياً لدعم الأردن ومصر وكثير من الدول أخذت تكتب (صنع في الأردن) ليدخل العراق بدون كمرك ومنها البضائع الإسرائيلية وغيرها.

إذن دخول الزوّار الإيرانيين كان برضى السنة وبرضى الأكراد مقابل 24 منفذ إيراداتها للأكراد ورفع القيود الكمركية عن 370 مادة أردنية تدخل عن طريق الأنبار.

وإلا ما الذي جعل الكاظمي يرفع رسوم الڤيزا عن الايرانيين فهل لسواد عيونهم ؟؟

لا وألف كلا.

نحن مع رسوم الڤيزا مقابل أخذ الكمرك من دخول البضائع الأردنية وأيضاً استلام إيرادات منافذ كردستان الـ 24 منفذ.

فلا يوجد فضل للسنة والاكراد على الشيعة.

كفاكم تصريحات فارغة.

هاك بهاك.

إنما هي الحرب الإعلامية غلبونا بها ونحن نيام.

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