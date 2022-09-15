المقالات

رداً على من يطالب الزوار الإيرانيين بالفيزا.


شعاف كاظم الموسوي ||

 

الزوار الايرانيين لغاية أمس 2 مليون ونصف وسيصل عددهم خمسة ملايين في الأربعينية يرجع منهم يومياً لإيران اكثر من 100 ألف زائر ايراني.

لو أخذ العراق عشرة آلاف دينار عن خمسة ملايين زائر فان المجموع سيكون خمسون مليار دينار عراقي وهو لا يساوي ١٠% من إيرادات النفط ليوم واحد في كل آبار العراق المنتجة.

ولو تم استقطاع هذا المبلغ من الزائرين فإنه أيضاً سيذهب للمالية ليُعطى منه للسنة والأكراد ومعهم الوسط والجنوب.

فلماذا لايتكلمون عن 24 منفذ كردي حكومي تعمل ليل نهار ايراداتها عشرات المليارات يومياً تأخذها كردستان ولم نجد سياسي شجاع يقول أما ان تأخذ الحكومة إيرادات منافذ الأكراد أو تغلق.

أتحداهم أن يكون هناك سياسي شجاع يقول ذلك والا اذا تحدى وتكلم أحدهم فأنه سيُمنَع من دخول كردستان وسوف لا يُمنَح شقة من الأخوة الاكراد اذا لم يسكت مثل الآخرين.

ثانياً قيمة الرسوم على الزوّار الإيرانيين تم رفعها بموافقة السياسيين السنة مقابل رفع القيود الكمركية عن 370 مادة أردنية تدخل عن طريق الأنبار وهي تعادل عشرات أضعاف قيمة رسوم الزوّار من إيران وهذه المواد تدخل يومياً لدعم الأردن ومصر وكثير من الدول أخذت تكتب (صنع في الأردن) ليدخل العراق بدون كمرك ومنها البضائع الإسرائيلية وغيرها.

إذن دخول الزوّار الإيرانيين كان برضى السنة وبرضى الأكراد مقابل 24 منفذ إيراداتها للأكراد ورفع القيود الكمركية عن 370 مادة أردنية تدخل عن طريق الأنبار.

وإلا ما الذي جعل الكاظمي يرفع رسوم الڤيزا عن الايرانيين فهل  لسواد عيونهم ؟؟

لا وألف كلا.

نحن مع رسوم الڤيزا مقابل أخذ الكمرك من دخول البضائع الأردنية وأيضاً استلام إيرادات منافذ كردستان الـ 24 منفذ.

فلا يوجد فضل للسنة والاكراد على الشيعة.

كفاكم تصريحات فارغة.

هاك بهاك.

إنما هي الحرب الإعلامية غلبونا بها ونحن نيام.

 

ـــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاثار الاقتصادية للزيارة الأربعينية
رداً على من يطالب الزوار الإيرانيين بالفيزا.
حلم في كربلاء ..!
زيارة الاربعين والهجمة الاعلامية الشرسة
اربعينية الامام الحسين ع جدل جديد !!
لِمَنْ هذا الفَخر؟ 
انتبه..!
كل هذا القتل لأجل ابقاء الرئاسات الثلاث..
عالجوا النفايات وأكوام القمامة التي تملأ مدينة كربلاء
الوقت كالسيف إن لم تكن ذئباً بما تشتهي السفن طلع البدر علينا..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1470.59
الجنيه المصري 75.41
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
باقر : لا عاب حلكك والله يحفظك ...
الموضوع :
لماذا أحب الفرس الإيرانيين؟!
هدايت جعفر صادق : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة والاخوات في الصين الشعبية سلام مني وتحيات لكل مسلم شيعي ...
الموضوع :
بالصور.. الشيعة في الصين يحتفلون بليلة النصف من شعبان المباركة
فراس كريم كاظم : اللهم العن ابو بكر الزنديق اللهم العن عمر الفاجر الكافر و قنفذ خادم عمر اللهم العن عثمان ...
الموضوع :
قَصيـدةُ عِشـق مقدس.. كَسُليماني والمهندس..
سامي جواد : الكلمة الحق تخلد صاحبها مهما كانت ديانته ...
الموضوع :
أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤددُ.... قصة قصيدة شاعر سوريا الكبير الدكتور محمد مجذوب
Umahmad : وفقكم الله لخدمة زوار أبي عبدالله الحسين عليه السلام ...
الموضوع :
معلومات تفيد المشاية من النجف إلى كربلاء المقدسة..
الكردي : السلام عليك أيها الأمام الهمام الحسن بن. علي بن. ابي. طالب السلام عليك وعلى جدك. وابيك. السلام ...
الموضوع :
عين ماء الامام الحسن (ع) في النجف دواء لمرض السرطان والسكري
احمدالديراوي : الحسين شمعة لا تنطفئ احسنتم اختي الفاضلة ...
الموضوع :
الحبُ الصادقِ يجمعُنا
ام زهراءالعا صمي : السلام على الحسين الذي جاهد من أجل الحرية ومن اجل الانسانية كن انسان قبل أن تكون حسينيا ...
الموضوع :
الحبُ الصادقِ يجمعُنا
ابن العراق : اللهم احفظ العراق والعراقيين جميعا بدون استثناء..وارحم شهداء العراق الأبرار جميعا ...
الموضوع :
استفزاز يواجه تعقلا، والخطة مستمرة...
علي السعدون : السلام عليكم . احسنت اخي العزيز . ...
الموضوع :
تأثير التظاهرات على الاقتصاد العراقي
فيسبوك