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جهاد النقاش || ١- بابا الفاتيكان يصدر قرارا بحل فرسان مالطا/ بس كون ما يتراجع! ٢- يا الله، سنموت جميعا، وتبقى وحيدا، تستاحش/ سعدون في مقالته الأخيرة! ٣- بمناسبة كرم مواكب الأربعين، الشرقية العام نزلت استفتاء عن كرم البحرين/ وزوار منفذ الشلامجة أكثر من تعدادها! ٤- سافرة تتولى إدارة المساجد في أوقاف كردستان/ بس يأمرها إمام المسجد بالمعروف تشوفه المنكر! ٥- السنة ماكو شي بس سياج مدرسة هدد السيادة، وقصيدة هددت التعايش/ وصفحة وزارة الصحة تطرد العافية! ٦- الملك أقسم على الحفاظ على الديانة البروتستانتية، وحماية الكنيسة/ وغيوثي بعده مامحصل الإقامة هاجم القرآن! ٧- بارزاني والحلبوسي يطالبون بحكومة مكتملة الصلاحية/ والهجوم ع الإطار! ٨- أنوب إذا نعين سفير كون نحلفه/ لا تخلي مرتك تحضن ممثل ولا تمنع زوار الحسين! ٩- جنازة الملكة تكلف 6 مليارات، وطلعت مو علوية/ شو محد يكلهم لو مبلطين شارع أحسن! ١٠- كوشنر: السعودية استثمرت رؤوس أموال في إ سر. اىيل/ طلع الحضن عبري! ______ تحية لموقف محافظ كربلاء، وللمواكب التي رفعت قامة العراق بكرمها، وكل شريف يرى نفسه خادما لزوار سيد الشهداء، وعظم الله أجوركم.