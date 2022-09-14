فنتازيا نقاشية..!

جهاد النقاش ||
١- بابا الفاتيكان يصدر قرارا بحل فرسان مالطا/ بس كون ما يتراجع!
٢- يا الله، سنموت جميعا، وتبقى وحيدا، تستاحش/ سعدون في مقالته الأخيرة!
٣- بمناسبة كرم مواكب الأربعين، الشرقية العام نزلت استفتاء عن كرم البحرين/ وزوار منفذ الشلامجة أكثر من تعدادها!
٤- سافرة تتولى إدارة المساجد في أوقاف كردستان/ بس يأمرها إمام المسجد بالمعروف تشوفه المنكر!
٥- السنة ماكو شي بس سياج مدرسة هدد السيادة، وقصيدة هددت التعايش/ وصفحة وزارة الصحة تطرد العافية!
٦- الملك أقسم على الحفاظ على الديانة البروتستانتية، وحماية الكنيسة/ وغيوثي بعده مامحصل الإقامة هاجم القرآن!
٧- بارزاني والحلبوسي يطالبون بحكومة مكتملة الصلاحية/ والهجوم ع الإطار!
٨- أنوب إذا نعين سفير كون نحلفه/ لا تخلي مرتك تحضن ممثل ولا تمنع زوار الحسين!
٩- جنازة الملكة تكلف 6 مليارات، وطلعت مو علوية/ شو محد يكلهم لو مبلطين شارع أحسن!
١٠- كوشنر: السعودية استثمرت رؤوس أموال في إ سر. اىيل/ طلع الحضن عبري!
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تحية لموقف محافظ كربلاء، وللمواكب التي رفعت قامة العراق بكرمها، وكل شريف يرى نفسه خادما لزوار سيد الشهداء، وعظم الله أجوركم.