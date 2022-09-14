المقالات

فنتازيا نقاشية..!

37 2022-09-14

جهاد النقاش ||   ١- بابا الفاتيكان يصدر قرارا بحل فرسان مالطا/ بس كون ما يتراجع! ٢- يا الله، سنموت جميعا، وتبقى وحيدا، تستاحش/ سعدون في مقالته الأخيرة! ٣- بمناسبة كرم مواكب الأربعين، الشرقية العام نزلت استفتاء عن كرم البحرين/ وزوار منفذ الشلامجة أكثر من تعدادها!  ٤- سافرة تتولى إدارة المساجد في أوقاف كردستان/ بس يأمرها إمام المسجد بالمعروف تشوفه المنكر!  ٥- السنة ماكو شي بس سياج مدرسة هدد السيادة، وقصيدة هددت التعايش/ وصفحة وزارة الصحة تطرد العافية!  ٦- الملك أقسم على الحفاظ على الديانة البروتستانتية، وحماية الكنيسة/ وغيوثي بعده مامحصل الإقامة هاجم القرآن! ٧- بارزاني والحلبوسي يطالبون بحكومة مكتملة الصلاحية/ والهجوم ع الإطار!  ٨- أنوب إذا نعين سفير كون نحلفه/ لا تخلي مرتك تحضن ممثل ولا تمنع زوار الحسين! ٩- جنازة الملكة تكلف 6 مليارات، وطلعت مو علوية/ شو محد يكلهم لو مبلطين شارع أحسن! ١٠- كوشنر: السعودية استثمرت رؤوس أموال في إ سر. اىيل/ طلع الحضن عبري!  ______ تحية لموقف محافظ كربلاء، وللمواكب التي رفعت قامة العراق بكرمها، وكل شريف يرى نفسه خادما لزوار سيد الشهداء، وعظم الله أجوركم.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
فنتازيا نقاشية..!
بين نارين..!
البعد السياسي في زيارة الاربعين الحسينية   
موقف حزب البعث المنحل من زيارة الأربعين
يَدُ  في "طريق ياحسين"..
لم أخدم الزائر الايراني
الزيارة الأربعينية والمؤاخاة..من يؤاخي سلمان المحمدي؟
خيارات ما بعد نزع فتيل الأزمة العراقية
كل الطرق تودي إلى كربلاء / 7-البذل 
القاعدة وهابية ومنفذو الغزوة سعوديين..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1449.28
الجنيه المصري 75.36
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
باقر : لا عاب حلكك والله يحفظك ...
الموضوع :
لماذا أحب الفرس الإيرانيين؟!
هدايت جعفر صادق : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة والاخوات في الصين الشعبية سلام مني وتحيات لكل مسلم شيعي ...
الموضوع :
بالصور.. الشيعة في الصين يحتفلون بليلة النصف من شعبان المباركة
فراس كريم كاظم : اللهم العن ابو بكر الزنديق اللهم العن عمر الفاجر الكافر و قنفذ خادم عمر اللهم العن عثمان ...
الموضوع :
قَصيـدةُ عِشـق مقدس.. كَسُليماني والمهندس..
سامي جواد : الكلمة الحق تخلد صاحبها مهما كانت ديانته ...
الموضوع :
أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤددُ.... قصة قصيدة شاعر سوريا الكبير الدكتور محمد مجذوب
Umahmad : وفقكم الله لخدمة زوار أبي عبدالله الحسين عليه السلام ...
الموضوع :
معلومات تفيد المشاية من النجف إلى كربلاء المقدسة..
الكردي : السلام عليك أيها الأمام الهمام الحسن بن. علي بن. ابي. طالب السلام عليك وعلى جدك. وابيك. السلام ...
الموضوع :
عين ماء الامام الحسن (ع) في النجف دواء لمرض السرطان والسكري
احمدالديراوي : الحسين شمعة لا تنطفئ احسنتم اختي الفاضلة ...
الموضوع :
الحبُ الصادقِ يجمعُنا
ام زهراءالعا صمي : السلام على الحسين الذي جاهد من أجل الحرية ومن اجل الانسانية كن انسان قبل أن تكون حسينيا ...
الموضوع :
الحبُ الصادقِ يجمعُنا
ابن العراق : اللهم احفظ العراق والعراقيين جميعا بدون استثناء..وارحم شهداء العراق الأبرار جميعا ...
الموضوع :
استفزاز يواجه تعقلا، والخطة مستمرة...
علي السعدون : السلام عليكم . احسنت اخي العزيز . ...
الموضوع :
تأثير التظاهرات على الاقتصاد العراقي
فيسبوك