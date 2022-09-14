المقالات

هذا العالم لايُحكَمُ الا بالحب


رغد الشديدي ||

 

اليوم يجتمع الناس من كل الاجناس ، والامم لايجمعها سوى حب الحسين فهذا الافريقي والآسيوي والاوروبي وحتى الامريكي والصيني من المسلمين وغير المسلمين ، حتى غير المسلم دفعه العشق للزحف نحو الحسين ، هذا العالم المتصارع الذي بلغ دمه اذنيه تعجز كل قِوى الارض عن ان توحده ، وحده الحسين وحب الحسين وقيم الحسين في التحرر والعزة والكرامة هو من جمع كل هؤلاء ووحد توجهاتهم وجمع قلوبهم .

 وماذلك الاطلائع دولة الحب العالمية التي اساسها عشق الحسين وبناؤها على يد حفيده محمد المهدي عجل الله فرجه والذي سيقود هذا العالم نحو الامان والحب والسعادة

ستشرق الارض بنور ربها حين تزال  اسرائيل من الوجود ونعيد اولى القبلتين الى المسلمين

اذن لن نكون مؤهلين لظهور مهدينا الغائب الا حين نكون قادرين على ان نحب بعضنا بعضا حبا صادقا من صميم القلب كما احب الحسينُ الانسانيةَ جمعاء

·        تحرير الاقصى يبدأ من كربلاء

 

ـــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
خيارات ما بعد نزع فتيل الأزمة العراقية
كل الطرق تودي إلى كربلاء / 7-البذل 
القاعدة وهابية ومنفذو الغزوة سعوديين..!
فويلح وصقره..!
هذا العالم لايُحكَمُ الا بالحب
اسود ... ابيض !!
ما رأيته بموكبي..!
من هم المرضى الطائفيون؟!
ما أجمله من تعصب..!
حقائق ذكرتها المصادر وأنكرتها المسامع
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 4000
يورو 1492.54
الجنيه المصري 76.86
تومان ايراني 0.04
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 408.16
ريال سعودي 395.26
ليرة سورية 0.59
دولار امريكي 1492.54
ريال يمني 5.95
التعليقات
باقر : لا عاب حلكك والله يحفظك ...
الموضوع :
لماذا أحب الفرس الإيرانيين؟!
هدايت جعفر صادق : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة والاخوات في الصين الشعبية سلام مني وتحيات لكل مسلم شيعي ...
الموضوع :
بالصور.. الشيعة في الصين يحتفلون بليلة النصف من شعبان المباركة
فراس كريم كاظم : اللهم العن ابو بكر الزنديق اللهم العن عمر الفاجر الكافر و قنفذ خادم عمر اللهم العن عثمان ...
الموضوع :
قَصيـدةُ عِشـق مقدس.. كَسُليماني والمهندس..
سامي جواد : الكلمة الحق تخلد صاحبها مهما كانت ديانته ...
الموضوع :
أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤددُ.... قصة قصيدة شاعر سوريا الكبير الدكتور محمد مجذوب
Umahmad : وفقكم الله لخدمة زوار أبي عبدالله الحسين عليه السلام ...
الموضوع :
معلومات تفيد المشاية من النجف إلى كربلاء المقدسة..
الكردي : السلام عليك أيها الأمام الهمام الحسن بن. علي بن. ابي. طالب السلام عليك وعلى جدك. وابيك. السلام ...
الموضوع :
عين ماء الامام الحسن (ع) في النجف دواء لمرض السرطان والسكري
احمدالديراوي : الحسين شمعة لا تنطفئ احسنتم اختي الفاضلة ...
الموضوع :
الحبُ الصادقِ يجمعُنا
ام زهراءالعا صمي : السلام على الحسين الذي جاهد من أجل الحرية ومن اجل الانسانية كن انسان قبل أن تكون حسينيا ...
الموضوع :
الحبُ الصادقِ يجمعُنا
ابن العراق : اللهم احفظ العراق والعراقيين جميعا بدون استثناء..وارحم شهداء العراق الأبرار جميعا ...
الموضوع :
استفزاز يواجه تعقلا، والخطة مستمرة...
علي السعدون : السلام عليكم . احسنت اخي العزيز . ...
الموضوع :
تأثير التظاهرات على الاقتصاد العراقي
فيسبوك