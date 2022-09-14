هذا العالم لايُحكَمُ الا بالحب

رغد الشديدي ||

اليوم يجتمع الناس من كل الاجناس ، والامم لايجمعها سوى حب الحسين فهذا الافريقي والآسيوي والاوروبي وحتى الامريكي والصيني من المسلمين وغير المسلمين ، حتى غير المسلم دفعه العشق للزحف نحو الحسين ، هذا العالم المتصارع الذي بلغ دمه اذنيه تعجز كل قِوى الارض عن ان توحده ، وحده الحسين وحب الحسين وقيم الحسين في التحرر والعزة والكرامة هو من جمع كل هؤلاء ووحد توجهاتهم وجمع قلوبهم .

وماذلك الاطلائع دولة الحب العالمية التي اساسها عشق الحسين وبناؤها على يد حفيده محمد المهدي عجل الله فرجه والذي سيقود هذا العالم نحو الامان والحب والسعادة

ستشرق الارض بنور ربها حين تزال اسرائيل من الوجود ونعيد اولى القبلتين الى المسلمين

اذن لن نكون مؤهلين لظهور مهدينا الغائب الا حين نكون قادرين على ان نحب بعضنا بعضا حبا صادقا من صميم القلب كما احب الحسينُ الانسانيةَ جمعاء

· تحرير الاقصى يبدأ من كربلاء

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