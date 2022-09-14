باقر الجبوري ||

والله ندري من الاول !!

بعد المتابعة لمنشورات المحامي الي رافع القضية ضد الملا باسم الكربلائي !!

شاهدنا وهو يمجد كثيرا بانتصارات ( ابن صبحة ) في معاركه الدموية المزعومة التي اهلكت الحرث والنسل وازهقت مئات الالاف من الارواح البريئة ليتبين في نهاية الحرب ان ( صديم ابن صبحة ) كان مدفوع من ( الغرب ) وذلك حسب اعترافه الموثق في الاعلام !!

يعني كان اكبر عميل لهم في الشرق !

المهم صاحبنا ( المحامي العلواني ) يستمر في تمجيده بالنظام السابق ليستذكر ارواح الشهداء من ابناء القوات المسلحة !!

ومنهم الشهيد العميد ( محمد مظلوم العلواني ) وكافة الشهداء من الضباط والمراتب في ...... الخ !!

هوووووووب هوب حبيبي على كيفك !!

منو ... شنو .... وين !!

ليش هو المحامي يدري لو ما يدري !

ان نظام ( صديم ) أو ( صديم ) نفسه وهو الذي يمتدحه في اغلب منشوراته هو نفسه من اشرف على اعدام العميد الطيار محمد مظلوم العلواني في نفس القصر الجمهوري حيث كان معتقلا هناك بعد محاولة الاغتيال التي لم يكتب لها النجاح ضد الطاغية والتي لم يكن للشهيد محمد مظلوم اي دور فيها سوى انه كان قائد القاعدة الجوية التي كانت ستنطلق منها الطائرة التي كانت ستضرب المنصة التي يجلس فيها البائد البعرورة عفوا قصدي القائد الضرورة !!

والله حيرة .. هاي شنهي الناس !

من يا مله !!

لاتحتار يا حبيبي !

فهؤلاء هم جماعة سيدنا معاوية قتل سيدنا حجر ابن عدي !

ومثلها سيدنا الشهيد صدام قتل سيدنا الشهيد محمد مظلوم العلواني !

يا عمي ليش هو النفاق شلون يصير شكله

اسود ... ابيض !!

الله يملهكم !!

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