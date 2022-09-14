المقالات

اسود ... ابيض !!


باقر الجبوري ||

 

والله ندري من الاول !!

بعد المتابعة لمنشورات المحامي الي رافع القضية ضد الملا باسم الكربلائي !!

شاهدنا وهو يمجد كثيرا بانتصارات ( ابن صبحة ) في معاركه الدموية المزعومة التي اهلكت الحرث والنسل وازهقت مئات الالاف من الارواح البريئة ليتبين في نهاية الحرب ان ( صديم ابن صبحة ) كان مدفوع من ( الغرب ) وذلك حسب اعترافه الموثق في الاعلام !!

يعني كان اكبر عميل لهم في الشرق !

المهم صاحبنا ( المحامي العلواني ) يستمر في تمجيده بالنظام السابق ليستذكر ارواح الشهداء من ابناء القوات المسلحة !!

ومنهم  الشهيد العميد  ( محمد مظلوم العلواني ) وكافة الشهداء من الضباط والمراتب في ...... الخ !!

هوووووووب هوب حبيبي على كيفك !!

منو ... شنو .... وين !!

ليش هو المحامي يدري لو ما يدري !

ان نظام ( صديم ) أو ( صديم ) نفسه وهو الذي يمتدحه في اغلب منشوراته هو نفسه من اشرف على اعدام العميد الطيار محمد مظلوم العلواني في نفس القصر الجمهوري حيث كان معتقلا هناك بعد محاولة الاغتيال التي لم يكتب لها النجاح ضد الطاغية والتي لم يكن للشهيد محمد مظلوم اي دور فيها سوى انه كان قائد القاعدة الجوية التي كانت ستنطلق منها الطائرة التي كانت ستضرب المنصة التي يجلس فيها البائد البعرورة عفوا قصدي القائد الضرورة !!

والله حيرة .. هاي شنهي الناس !

من يا مله !!

لاتحتار يا حبيبي !

فهؤلاء هم جماعة سيدنا معاوية قتل سيدنا حجر ابن عدي !

ومثلها سيدنا الشهيد صدام قتل سيدنا الشهيد محمد مظلوم العلواني !

يا عمي ليش هو النفاق شلون يصير شكله

اسود ... ابيض !!

الله يملهكم !!

 

ـــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
خيارات ما بعد نزع فتيل الأزمة العراقية
كل الطرق تودي إلى كربلاء / 7-البذل 
القاعدة وهابية ومنفذو الغزوة سعوديين..!
فويلح وصقره..!
هذا العالم لايُحكَمُ الا بالحب
اسود ... ابيض !!
ما رأيته بموكبي..!
من هم المرضى الطائفيون؟!
ما أجمله من تعصب..!
حقائق ذكرتها المصادر وأنكرتها المسامع
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 4000
يورو 1492.54
الجنيه المصري 76.86
تومان ايراني 0.04
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 408.16
ريال سعودي 395.26
ليرة سورية 0.59
دولار امريكي 1492.54
ريال يمني 5.95
التعليقات
باقر : لا عاب حلكك والله يحفظك ...
الموضوع :
لماذا أحب الفرس الإيرانيين؟!
هدايت جعفر صادق : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة والاخوات في الصين الشعبية سلام مني وتحيات لكل مسلم شيعي ...
الموضوع :
بالصور.. الشيعة في الصين يحتفلون بليلة النصف من شعبان المباركة
فراس كريم كاظم : اللهم العن ابو بكر الزنديق اللهم العن عمر الفاجر الكافر و قنفذ خادم عمر اللهم العن عثمان ...
الموضوع :
قَصيـدةُ عِشـق مقدس.. كَسُليماني والمهندس..
سامي جواد : الكلمة الحق تخلد صاحبها مهما كانت ديانته ...
الموضوع :
أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤددُ.... قصة قصيدة شاعر سوريا الكبير الدكتور محمد مجذوب
Umahmad : وفقكم الله لخدمة زوار أبي عبدالله الحسين عليه السلام ...
الموضوع :
معلومات تفيد المشاية من النجف إلى كربلاء المقدسة..
الكردي : السلام عليك أيها الأمام الهمام الحسن بن. علي بن. ابي. طالب السلام عليك وعلى جدك. وابيك. السلام ...
الموضوع :
عين ماء الامام الحسن (ع) في النجف دواء لمرض السرطان والسكري
احمدالديراوي : الحسين شمعة لا تنطفئ احسنتم اختي الفاضلة ...
الموضوع :
الحبُ الصادقِ يجمعُنا
ام زهراءالعا صمي : السلام على الحسين الذي جاهد من أجل الحرية ومن اجل الانسانية كن انسان قبل أن تكون حسينيا ...
الموضوع :
الحبُ الصادقِ يجمعُنا
ابن العراق : اللهم احفظ العراق والعراقيين جميعا بدون استثناء..وارحم شهداء العراق الأبرار جميعا ...
الموضوع :
استفزاز يواجه تعقلا، والخطة مستمرة...
علي السعدون : السلام عليكم . احسنت اخي العزيز . ...
الموضوع :
تأثير التظاهرات على الاقتصاد العراقي
فيسبوك