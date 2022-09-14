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من هم المرضى الطائفيون؟!


سلمى الزيدي ||   باسم الكربلائي رادود مثقف ولم يتكلم بأي اساءه بالعكس حدثهم بما موجود في كتبهم وهذا النص  (بكتاب السنة ) بصحيح البخاري -كتاب الرقاق -باب في الحوض 6213/6214 – وقال أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي: حدثنا أبي، عن يونس، عن ابن ‏شهاب، عن سعيد بن المسيَّب، عن أبي هريرة: أنه كان يحدث:أن رسول الله ﷺ قال: (يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي، فيجلون عن الحوض، فأقول: يا رب أصحابي؟ فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى). أبتداءا تعريف و معنى #عصابة في معجم المعاني الجامع ... عِصابة: (اسم) الجمع : عِصابات و َصائبُ العِصَابَةُ : العِصَابُ العِصَابَةُ :العمامةُ العِصَابَةُ :التاجُ العِصَابَةُ:الجماعة من الناس أَو الخيل أَو الطير.. كن واقعيا وصاحب ضمير حي منصف وبينك مابين الله  ماذا نسمي المجموعة التي قتلت الامام الحسين واهل بيتة وسبت نسائهم وحرقت خيامهم وذبحتهم وداست على صدورهم علما ان الحسين عليه السلام هو ابن فاطمة الزهراء بنت رسول الله هل هم :  صحابة  عصابة  ملائكة ولمن يدعي ( من المسؤولين وغيرهم)  أن بعض الشيعة تسعى للفتنة ... أنقل استفتاء وارد لمكتب الشيخ محمد اسحاق الفياض - دام ظله – وهو مرجع تقليد عظيم حول المناهج الدراسية  السؤال ٣٦ : نحن أساتذة المديرية العامة للمناهج للتربوية في العراق، قد تأزم النقاش بيننا وبين السيد وزير التربية العراقي الجديد والمستشارين والمدراء، ومن يهمه الامر من كلا الطرفين حول حذف موضوع خلافة الإمام الحسن بن علي عليهما السلام من منهاج الصف الثاني المتوسط لمادة التاريخ، ومما وارى زند الغيظ في صدورنا تتابع مثل هذه التخرصات على مذهب آل البيت (ع) برفع عبارة (صلى الله عليه وأله) بعد ذكر النبي في جميع الكتب الدراسية ولكافة المراحل، بدعوى التقريب بين المذاهب؟ الجواب: يجب على أصحاب الوعي والإيمان العمل بحسب القدرة والإقناع بالتي هي أحسن على تثبيت العقائد الحقة في الكتب التي تعد مناهج للنشأ، ولانعلم خلافاً بين المذاهب في شرعية واستحباب ضم الآل لذكر النبي (ص) في الصلاة عليه وأله، بل يوجبونها في تشهد الصلاة، فكذلك غيرها من العقائد والوقائع التاريخية المسلمة. ومن الحري بمن يدعو للتقريب أن يقارب بالدعوة الصالحة لابطمس المعالم كما أن التعليم بالمذاهب المعتقد بها من حق أبناء ذلك المذهب الذي يفترض أن الدستور كفله لهم . موقع مكتب الشيخ الفياض - دام ظله - ، الاستفتاءات ، العقائد والشعائر الحسينية . أحمق الحمقى من يعتقد انه هو ..الصح.. فقط وأحمق منه من يعتقد أنه ..الصح.. ويلغي عقله من أجله

 

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