المقالات

حقيقة مؤلمة وتأريخ مظلم


مرتضى الركابي ||

 

عندما تتكلم عن مظلومية الزهراء عليها السلام، تتكالب عليك التهم وأصوات النشاز المحسوبة على المذهب الشيعي، هم مرتزقة من غير ما يشعرون خاصة ونكون طائفيين وضد الوحدة ونسعى الى التفرقة بين ابناء الوطن والدين. لكنهم لم يعوا أن من ظلمت وانتهكت حقوقها هي بنت الرسول محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، هو الذي اثبت الدين بشجاعته وتضحيته مع اهل بيته من ابن عمة وزوج أبنته الامام علي عليه السلام، وابنته فاطمة عليها السلام وذريتهم هم من الذي اظهروا الدين للناس اجمع في تضحياتهم بحياتهم وعوائلهم وما نشاهده في هذه الايام من فتن وتسويف للحقيقه وتلميع التاريخ الأسود لمن غدر بال النبي بعد استشهادة والى يومنا هذا وتحملت الزهراء عليها السلام.

انواع العذاب كسروا ضلعها واسقطوا جنينها واحرقوا دارها واغتصبوا أرضها هم من كانوا يحسبون من الصحابة، هل من يعمل هذا يحسب من الصحابة ام عصابة  كثيرةٌ هيَ ((العصابات)) التي وقفت ضد الحق وأهله وناصرت اهل الباطل وقد تحدث القرآن عنها في محكم آياته، عصابة ضد يوسف سلام الله علیه، وعصابة جاءوا بالأفك ضد النبي صل الله عليه وآله.  وعصابة جاهدت وحشدت واسرجت والجمت وتنقبت ضد سيد الشهداء عليه السلام، واليوم جاءت العصابة(النيابية) اجتمعت ضد الرادود باسم الكربلائي، لأنه وصف أعداء الزهراء عليها السلام بانهم(عصابة)ألا تعساََ لهذه العصابات ولمثل هذه الحماقات ارجعوا إلى الخطبة الفدكية التي ألقتها الزهراء عليها السلام، وتأملوا فيها كيف قالت أن اعدائها كفرة ضالون مظلون فأما ان تكونوا مع الزهراء عليها السلام، واما ان تكونوا مع ال(صحابة/عصابة) قال تعالى ((((إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ ((عُصْبَةٌ)) إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ من سورة يوسف- آية (8))))((( إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ ((عُصْبَةٌ)) مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ من سورة النور- آية (11)  )))) لنرجع ومن لسانك ادينك من كتبهم ماذا قالوا وهذا نماذج ولدية  الكثير  ما تسألُ عنهُ لا يحتاجُ جرأةً ولا شيئاً آخرَ، فكلُّ شيءٍ روَتْهُ لنَا مصادرُ أهلِ السّنّةِ قبلَ الشّيعةِ، وإليكَ البيانَ: حَادِثَةُ الهُجُومِ عَلَى بَيْتِ عَلِيٍّ وَالزَّهْرَاءِ (عَلَيْهِمَا السَّلَامُ):رَوَى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ - بِإسْنَادٍ جَيِّدٍ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ رِجَالًا مِنْ المُهَاجِرِينَ غَضِبُوا فِي بَيْعَةِ أَبِي بَكْرٍ، مِنْهُمْ عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ، فَدَخَلَا بَيتَ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) وَمَعَهُمَا السِّلَاحُ، فَجَاءَهُمَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ فِي عِصَابَةٍ مِنْ المُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، فِيهِمْ أَسيدُ بْنُ حضير، وَسَلَمَةُ بْنُ سَلَامَةَ بْنِ وَقشٍ الأشهليان وَثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ الخَزْرَجِي، فَكَلَّمُوهُمَا حَتَّى أَخَذَ أَحَدُهُمْ سَيْفَ الزُّبَيْرِ فَضَرَبَ بِهِ الحَجَرَ حَتَّى كَسَرَهُ... (الرِّوَايَة).. انْظُرْ (سُبُلَ الهُدَى وَالرَّشَادِ 12: 317، الرِّيَاضُ النَّضِرَةُ 1: 317، تَارِيخُ الخَمِيسِ: 2: 169).وَعَنْ الخَطِيبِ التَّبرِيزِي فِي "الإِكْمَالُ فِي أَسْمَاءِ الرِّجَالِ "ص4 قَالَ: وَزَادَ ابْنُ أَبِي الحَدِيدِ مِنْ شَرْحِهِ: فَصَاحَتْ فَاطِمَةُ الزَّهْرَاءُ وَنَاشَدَتْهُمُ اللهَ، فَأَخَذُوا سَيْفَيْ عَلِيٍّ وَالزُّبَيْرِ فَضَرَبُوا بِهِمَا الجِدَارَ حَتَّى كَسَرُوهُمَا. قَالَ التَّبرِيزِي: وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شِيْبَةَ وَابْنِ جَرِيرٍ وَالطَّبَرِيِّ يَأْتِي فِي تَرْجمَةِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ انْظُرْ: (المُسْتَدرَكُ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ 3: 660 وَقَالَ الحَاكِمُ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ كَمَا فِي تَلْخِيصِ المُسْتَدرَكِ، وَالبِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ لِابْنِ كَثِير 5: 270 قَالَ عَنْهُ: إِسْنَادٌ جَيِّدٌ، وَذَكَرَهُ أَيْضًا فِي السِّيرَةِ النَّبَوِيَّةِ 4 :496 وَالسُّنَنُ الكُبْرَى للبَيْهَقِي 8: 152، وَتَارِيخُ الإِسْلَامِ للذَّهَبِي3: 13. وَشَرْحُ نَهْجِ البَلَاغَةِ للمُعتَزِلِي 6: 48 يَرْوِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الجَوْهَرِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ).التَّهْدِيدُ بِالإِحْرَاقِ.

 

ــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاعتداء على زائري الامام الحسين..ضيوف العراقيين؛ من جرائم قطع الطريق(الحرابة) .
انهم يرتجفون منك !!
كاشفية كربلاء..!
لم يستنكروا دخول عوائل الدواعش ووقفوا بوجه زوار كربلاء!
الفرق بين الصحابة و لعصابة ..!
أتموا الأربعين إلى الناهية..
حقيقة مؤلمة وتأريخ مظلم
ما هي اهداف الحسين \"ع\" من ثورة الطف ؟!
الهجمة على الكربلائي سياسية وليست عقائدية
 اعقروا الناقة..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1449.28
الجنيه المصري 75.47
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
باقر : لا عاب حلكك والله يحفظك ...
الموضوع :
لماذا أحب الفرس الإيرانيين؟!
هدايت جعفر صادق : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة والاخوات في الصين الشعبية سلام مني وتحيات لكل مسلم شيعي ...
الموضوع :
بالصور.. الشيعة في الصين يحتفلون بليلة النصف من شعبان المباركة
فراس كريم كاظم : اللهم العن ابو بكر الزنديق اللهم العن عمر الفاجر الكافر و قنفذ خادم عمر اللهم العن عثمان ...
الموضوع :
قَصيـدةُ عِشـق مقدس.. كَسُليماني والمهندس..
سامي جواد : الكلمة الحق تخلد صاحبها مهما كانت ديانته ...
الموضوع :
أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤددُ.... قصة قصيدة شاعر سوريا الكبير الدكتور محمد مجذوب
Umahmad : وفقكم الله لخدمة زوار أبي عبدالله الحسين عليه السلام ...
الموضوع :
معلومات تفيد المشاية من النجف إلى كربلاء المقدسة..
الكردي : السلام عليك أيها الأمام الهمام الحسن بن. علي بن. ابي. طالب السلام عليك وعلى جدك. وابيك. السلام ...
الموضوع :
عين ماء الامام الحسن (ع) في النجف دواء لمرض السرطان والسكري
احمدالديراوي : الحسين شمعة لا تنطفئ احسنتم اختي الفاضلة ...
الموضوع :
الحبُ الصادقِ يجمعُنا
ام زهراءالعا صمي : السلام على الحسين الذي جاهد من أجل الحرية ومن اجل الانسانية كن انسان قبل أن تكون حسينيا ...
الموضوع :
الحبُ الصادقِ يجمعُنا
ابن العراق : اللهم احفظ العراق والعراقيين جميعا بدون استثناء..وارحم شهداء العراق الأبرار جميعا ...
الموضوع :
استفزاز يواجه تعقلا، والخطة مستمرة...
علي السعدون : السلام عليكم . احسنت اخي العزيز . ...
الموضوع :
تأثير التظاهرات على الاقتصاد العراقي
فيسبوك