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كرم العراقيين ودهشة زوار الأربعين! 


سامي التميمي ||   في هذه الأيام تمر ذكرى أربعينية أستشهاد الأمام الحسين ع وأهل بيت النبوة ع . على يد أشقى الأشقياء ( يزيد بن معاوية ) حاكم الدولة الأموية .  أعتاد الشعب العراقي ومنذ الحادثة الأليمة ، بزيارة مرقده الشريف وأهل بيته ع . رغم جور وقسوة الحكام الذين تفننوا  بطرق التعذيب  بقطع الأرجل والأيادي والألسن والقتل والتهجير ، ومحاولة محو وتهديم وأغراق تلك الأضرحة الشريفة لكنها لم تثني المؤمنون والأحرار عن الحب والولاء والعشق لأل  بيت الرسول محمد ص وأولاده الذين قتلوا وقطعت رؤوسهم وسَبوا  نسائهم وطافوا بهم في الأمصار .  وكانت تلك الفاجعة التي مرت  بالأسلام والمسلمين كبيرة ومؤلمة جداً فأصروا أن يستذكروها بكل ألم . وأن يذكروا الأجيال وكل الأحرار في العالم أجمع بأن لاحياة مع الظلم والظالمين والثورة قائمة على كل المستبدين في كل زمان ومكان ومهما أختلفت الألسن والألوان .  كما قالها أبي الأحرار  الأمام الخسين ع  ( هيهات منا الذلة ) .  يتنافس الشعب العراقي الكريم  في أبداء الكرم  والضيافة.  بدون كلل أو ملل .   20 مليون زائر  عراقي و  3 ألالاف زأئر أجنبي . ومن كل المدن يزحفون مشياً على الأقدام الى قبلة الأحرار ( كربلاء) نحو ضربح الأمام الحسين ع .  حقاً أنها مفخرة وتاريخ مشرف يستحق أن نكتب عنه ونطرز به صفحاتنا الخاصة والعامة وأن نتناوله في الأعلام . وفود من الكتاب والمثقفين والأكاديميين وخبراء ورؤساء كنائس ووزراء  ورؤساء وأعضاء منظمات دينية وأنسانية وبحثية أجانب ، قدموا للعراق للتعرف عن كثب عن تلك الزيارة . وتاريخها والأحداث التي وقعت في تلك الفترة المظلمة وكيف كان الأعلام المغرض والمضلل يعتم عليها ، ويشوه الحقائق خوفا ًمن ظهور الأدلة للعلن وفضح الحكام .  وكانت ردود أفعال الوفود أيجابية وعبروا عن أندهاشهم  بتلك المسيرة المليونية وتلك الخدمات وذلك التنظيم الرائع . الذي أبهر العالم .
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