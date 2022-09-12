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الى المرجفين..!


هادي خيري الكريني ||

 

(ذَٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۗ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ۗ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ (23))

( ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ( 32 ))

رزقنا الله اليوم المشاركة في استقبال زوار الحسين صلوات الله عليه والمشاركة في تقديم خدمة اطعامهم بالقدر الذي نستطيع في طريق النعمانية كربلاء ..

وشاهدت العجب سيل من الزوار نساء ورجال شيب وشباب واطفال زحف لن ترى مثله الا في زيارة الأربعين ومن كل الاعراق والشعوب لا تفهم الحداث الا التراجم..!

وبحر من جود أهل العراق خرجوا من  بيوتهم حاملين مالذ وطاب مائدة لها اول وليس لها آخر فيها انواع الطعام والشراب البارد والحار لدرجة انه خجلت من نفسي وما قدمته الا ذرة في بحر جود العراقين ...

نعم لو جاء العالم كله لزيارة الحسين ع سوف يطعمه أهل العراق ببركة الحسين الوجيه صلوات الله وسلامه عليه ...

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