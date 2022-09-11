المقالات

بين الملك والمرجع..!


احمد خالد الكعبي ||

 

تابعت المراسيم المحيطة بوفاة ملكة بريطانيا..

ولفت انتباهي الاتي.:-

- الطقوس الدينية كانت حاضرة بقوة شديدة وبضوابط صارمة جدا.

- النظام والشعور بالمسؤولية الوطنية العامة.

- مجلس العموم البريطاني اجتمع ليؤدي يمين الولاء للملك وليس العكس وأي عضو فيه يرفض تأدية هذا القسم تتم إقالته من عضوية المجلس.

سألت نفسي لماذا اذن كل هذه الضجة المثارة من الغرب وبالذات بريطانيا (التي يتلقفها البعض من شبابنا المتأثر بالغرب والكثير من الجهلة) حول عملية تنصيب المراجع الدينية لدينا وبالذات عملية تنصيب الولي الفقيه واعتبار ذلك عملية لصناعة (دكتاتور ديني)!؟

لا سلطة ابدا فوق سلطة الملك في بريطانيا فهو لايتهم ولايحاكم حتى وإن ارتكب جريمة قتل وهو لايحتاج إلى جواز سفر او رخصة لقيادة السيارة

في حين أن الولي فوقه سلطة هي سلطة مجلس الحل والعقد المسؤول عن تنصيبه او عزله على الرغم من أنه عالم متخصص في الدين بينما الملك في بريطانيا يوصف بظل الله على أرضه على الرغم من أنه لايملك اي تخصص في علوم مذهبه البروتستانتي.

الملك في بريطانيا يتمتع بمزايا مالية فلكية في حياته وبعد مماته بينما المرجع عندنا او الولي الفقيه يعيش شظف العيش ولايتمتع بأي مزايا مادية بالإضافة إلى مايتصفون به من زهد.

ولهذا كله أشعر دينيا وعقليا إن هناك مانع من الانصهار في أجواء الإعجاب بما يجري في بريطانيا وذلك ليقيني أن الحق عندنا فمن يحكم العالم بالحق هو غير الذي يسيطر عليه بالباطل وهو ذلك المتسق مع الفطرة الإلهية المتمثلة بنهج الأنبياء والمعصومين عليهم السلام الذين كان ديدنهم البساطة والزهد واحقاق الحق .

ـــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحشد الشعبي يحميها..! 
بركة زيارة الاربعين
بين الملك والمرجع..!
إسلام الرحمن وإسلام الشيطان لا يلتقيان ...
زيارة الامام الحسين "ع"..ماذا تعني ؟!
زيارة الاربعين والبابا والجدوى الاقتصادية..!
المعمم الصالح والطالح ..!
خلوا سبيل الدمعة فإنها مأمورة. .!
فضيلة الجود والكرم لخدمة زوار الإمام الحسين ع في العراق...
هل ينجح الصدر في الاطاحة بالبرلمان؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1470.59
الجنيه المصري 75.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3703.7
ريال قطري 398.41
ريال سعودي 386.1
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.79
التعليقات
باقر : لا عاب حلكك والله يحفظك ...
الموضوع :
لماذا أحب الفرس الإيرانيين؟!
هدايت جعفر صادق : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة والاخوات في الصين الشعبية سلام مني وتحيات لكل مسلم شيعي ...
الموضوع :
بالصور.. الشيعة في الصين يحتفلون بليلة النصف من شعبان المباركة
فراس كريم كاظم : اللهم العن ابو بكر الزنديق اللهم العن عمر الفاجر الكافر و قنفذ خادم عمر اللهم العن عثمان ...
الموضوع :
قَصيـدةُ عِشـق مقدس.. كَسُليماني والمهندس..
سامي جواد : الكلمة الحق تخلد صاحبها مهما كانت ديانته ...
الموضوع :
أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤددُ.... قصة قصيدة شاعر سوريا الكبير الدكتور محمد مجذوب
Umahmad : وفقكم الله لخدمة زوار أبي عبدالله الحسين عليه السلام ...
الموضوع :
معلومات تفيد المشاية من النجف إلى كربلاء المقدسة..
الكردي : السلام عليك أيها الأمام الهمام الحسن بن. علي بن. ابي. طالب السلام عليك وعلى جدك. وابيك. السلام ...
الموضوع :
عين ماء الامام الحسن (ع) في النجف دواء لمرض السرطان والسكري
احمدالديراوي : الحسين شمعة لا تنطفئ احسنتم اختي الفاضلة ...
الموضوع :
الحبُ الصادقِ يجمعُنا
ام زهراءالعا صمي : السلام على الحسين الذي جاهد من أجل الحرية ومن اجل الانسانية كن انسان قبل أن تكون حسينيا ...
الموضوع :
الحبُ الصادقِ يجمعُنا
ابن العراق : اللهم احفظ العراق والعراقيين جميعا بدون استثناء..وارحم شهداء العراق الأبرار جميعا ...
الموضوع :
استفزاز يواجه تعقلا، والخطة مستمرة...
علي السعدون : السلام عليكم . احسنت اخي العزيز . ...
الموضوع :
تأثير التظاهرات على الاقتصاد العراقي
فيسبوك