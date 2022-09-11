هذا الشخص خطر جدا..!

باقر الجبوري ||
أخوان ديروا بالكم من هذا الشخص !!
لحد يأخذ منه شي !
لان كان يداوم بالحشد الصفوي وهو ولائي لايران وتبعي وذيل للفرس المجوس وعميل للخامنائي !!
رواه بسند صحيح سيدنا انور الحمداني عن العلامة ستيفن نبيل عن المعمم العلماني غثيث التميمي بسند مرفوع الى شيخ الاسلام العرعور اعلى الله مقامه !
يا جماعة الخير ... تريدون الصدگ !!
السالفة لاسالفة حشد ولاسالفة مجوس ولا صفوية ولاتبعي ولاغيره !!!
السالفة مادامك شيعي وتوالي حيدرا وضد امريكا واسرائيل فما تصيرلك چارة ابد !!
هنا مربط الفرس خالي !!
وكل ما عداه فهوا خرط بخرط !
يعني لو مو تنطي رجليك
ولو مو تنطي ايديك
لو تنطي راسك فوگاهن هم تبقى بنضرهم تبعي وذيل وعميل وستيفن نبيل الي گاعد بامریکا يطلع هو الوطني !
تحياتي ....
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