د. حسين القاصد ||

ملكة بريطانيا "أليزابيث" شهدت :

الطاعون

والجدري

والملاريا

والحرب العالمية الثانية

والحرب الكورية

وحرب فيتنام

وتصنيع اللاندروفر

والرينج روفر

والجي واغن

وطيران الكونكورد

وتقاعد الكونكورد

وسيطرة النازيين علي برلين

وتدمير برلين

وتقسيم برلين

وتوحيد برلين

والنكبة

وقيام إسرائيل

وعدوان ٥٦

وهزيمة حزيران

وحرب اكتوبر

والحرب العراقية الايرانية

وحرب الخليج

وغزو الكويت

وصفقة القرن

والحرب الباردة

ودخول بريطانيا الاتحاد الأوروبي

وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

واستقلال ٥٤ دولة أفريقية

ومن ابولو ١ الى ١٧

وانقلاب خليفة بن حمد على احمد بن علي

وانقلاب حمد بن خليفة على ابيه

خيمة صفوان وتوقيع سلطان هاشم على ورقة بيضاء تشبه ورقة مشتت التي سمعنا بها ولم نرها.

دخول الصاص على لفة العنبة!

شاعر من شعراء أم المعارك يشغل منصبا رفيعا في العراق.

ظهور صحفيين مدونين ( صنع في أربيل) هدفهم إحراق الجنوب فقط.

انتفاضة تشرين واستلام الطرف الثالث للسلطة في العراق

هدف عدنان درجال على كوريا الذي جعله وزيرا للرياضة ولم يفز منتخبنا أيام وزارته بأية بطولة.

وفاة مؤيد البدري.

تزوير ثورة العشرين في فيلم المسألة الكبرى.

حادثة جسر الأئمة

دخول داع ش للعراق

ظهور الح ش د الشعبي

والربيع العربي

و ١٤ رئيس وزراء بريطاني خدم باسمها

وشارلز وديانا

وشارلز وكاميلا

وأندرو وفيرغي

وهاري وميغان

وحلقات مسلسل الكراون

و ١٤ رئيس أمريكي

و ٧ ملوك سعوديين

و ٤٨ رئيس وزراء إيطالي

و ٦ أمناء عامين لمجلس التعاون

و ٨ أمناء عامين للجامعة العربية

و ٩ أمناء عامين للأمم المتحدة

والجمهورية الثالثة والرابعة والخامسة في فرنسا

وجنون البقر

وانفلونزا الطيور

واكتشاف التلفزيون

و ظهور ملا باسم الكربلائي

والابل تي في

والواي فاي

وفلافل فالح ابو العمبة

وجبار ابو الشربت

و اندثار بير عليوي

و منعول اتسكع في عاصمتها صار رئيس وزراء عدنه

و ظهور حسن ناظم في وزارة الثقافة!

وتراجع جريدة الصباح في العراق

ظاهرة #غيثالجلبماينعدل

رئيس وزراء العراق بمعدل ٥٩ مسائي أهلي.

فنانة حاصلة على الدكتوراه في العراق من دون شهادة متوسطة.

و باجة الحاتي

ومول الحارثية

وانفلونزا الخنازير

والطيور

و اخيرا كورونا!

وقبل أن تنتظر نتائج حرب أوكرانيا.. ماتت المسكينة.

كاس العالم المقبل هو أول كاس العالم بغيابها لان تاسست البطولة عام 1930 وكان عمر المرحومة4 سنوات

......... ومالحگت على تشكيل الحكومة العراقية أو حل الحلبوسي .....!

انهم يموتون أيضا

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