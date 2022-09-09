لا تستغربوا كثرة المؤذين للزوار..!

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جهاد النقاش || هي سنة قديمة توارثها الحاقدون وتداولها الجاهلون مستهزئين و اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وما حارب الزائرين إلا جاهل أو حاقد يقول الصادق عليه السلام: (اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم خروجهم فلم ينههم ذلك عن النهوض والشخوص إلينا خلافا " عليهم، فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التي تقلب على قبر أبي عبد الله عليه السلام وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا اللهم إني أستودعك تلك الأنفس وتلك الأبدان حتى ترويهم من الحوض يوم العطش). فهنيئا لمن ارتوى من حوض عشق آل محمد _____