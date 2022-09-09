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حكومة صاحبة الجلالة..!


لمى يعرب محمد ||   تعد بريطانيا أضخم إمبراطورية في العالم، ووصفت إنها (الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس)، وذلك بسبب اتساع حجمها، حيث إن امتدادها حول العالم يعني إن الشمس كانت دائما مشرقة على أراضيها، وغطت في سنة 1920 حوالي 24% من مساحة الكرة الأرضية.  حصيلة ما تناقله التاريخ الحديث باتفاقياته ومعاهداته، إن السمة الغالبة دائما على الافكار والخطط لحكومة المملكة البريطانية منذ الأزل، هي سمة الاحتلال والاستعمار والسيطرة. بعد (وعد بلفور) شكلت دول (التاج البريطاني) أو (الكومنولث)، ويضم هذا التشكيل، المستعمرات البريطانية في الغالب، ويشمل 53 دولة موجودة في 6 قارات، يجمع بينها الخضوع لحكم الإمبراطورية البريطانية، خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، وتخضع 15 دولة في الكومنولث، للملكة إليزابيث الثانية، على الرغم من إن كلا من هذه الدول لديها حكومات منتخبة، إلا إن الملكة لديها صلاحيات فيها، هي تلك التي عادة تكون حصرا بيد رئيس الدولة، وتشمل رئاسة القوات المسلحة، وإعلان الحرب، وإصدار مراسيم تعيين الوزراء، أي إن العضوية كانت في الكومنولث تشترط الولاء للتاج البريطاني. كما ونقلت (صحيفة عربي) بتاريخ 2 اغسطس 2022، وصف السيناتورة الأسترالية عن السكان الأصليين   ( ليديا ثورب)، ملكة إنجلترا بأنها المستعمرِة جلالة الملكة إليزابيث الثانية أثناء أداء القسم في البرلمان، وطُلب من (السيناتورة ثورب)، وهي أول سيناتورة من السكان الأصليين، تمثل ولاية فيكتوريا الأسترالية، أن تكرر قسم الولاء للبرلمانيين الأستراليين، والملكة إليزابيث الثانية هي رأس الدولة في أستراليا التي قتل فيها الآلاف من السكان الأصليين أثناء الاستعمار البريطاني للبلاد، وقالت (ثورب) أثناء أداء القسم: "أنا.. صاحبة السيادة (ليديا ثورب)، أؤكد وأعلن رسميًا وبصدق أنني سأكون مخلصة وموالية بحق للمستعمِرة جلالة الملكة إليزابيث الثانية، وكلمة "مستعمرة" ليست موجودة في القسم الرسمي، لتتدخل رئيسة مجلس الشيوخ(سو لاينز) مطالبتها بقراءة القسم كما هو مكتوب، لتقول (ثورب) في المرة الثانية "أنا.. (ليديا ثورب) أؤكد وأعلن رسميًا وبصدق أنني سأكون مخلصة وموالية بحق لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية، وورثتها وخلفائها وفقًا للقانون"، فيما تعرضت (ثورب)، لتوبيخ من زملائها في البرلمان، حيث صرخ أحدهم: "أنت لست عضوًا في مجلس الشيوخ إذا لم تفعلي ذلك بشكل صحيح". ولاحقا، قالت (ثورب) في تغريدة على "تويتر" إنها لم تتنازل "عن السيادة أبدًا".
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