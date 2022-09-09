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الحشد يقتنص خلايا البعثية..!


باقر الجبوري ||

 

ليش هو اكو بعثية بالجنوب ومن الشيعة لحد الان !!

معقولة يعني !!

وشنو الغريب وليش متعجب !

والله اني رايت الكثير ممن يسمون انفسهم شيعة والتشيع منهم براء رأيتم يعتنقون اي ديانة تمر بباهم او مذهب اخر او ايدلوجية متعفنة ( قومية كانت او حتى وطنية كاذبة) حتى يثبتوا للاخرين انهم من جماعة الثقافة والانفتاح والتحضر والوطنية !!

والشواهد كثير !

وعلى گولة المثل ( اذا تشمر نعال يوگع على راس واحد منهم ) !!

و( حدث فلا حرج ) من المعمم اليبرالي العلماني الملحد غثيث التميمي الى الفيسبوكي حسين تقريبا الى فلان وفلان وفلان !!

حبيبي لتگول لا ...

بس همه يدرون لو ما يدرون !

ترة الثقافة والانفتاح والوطنية شيء

والدونية شيء اخر !

يعني مو لاجل ان أثبت اني وطني او مثقف فلازم ابيع ديني او مذهبي او ان احط راسي بحضن جلاد اعدم الالاف من اهلي وناسي لاسباب طائفية !

مو هذا التاريخ بعده شاهد لحد الان ولازالت عشرات المقابر الجماعية لشيعة الجنوب بعده ما مفتوحة !

يعني تبتلي ( تكفر ) إذا تريد تبنيلك بيت باحد مناطق النجف او الناصرية او الحلة لتتفاجىء بوجود جثث شهداء ومغدورين من زمن البعث الملعون تخت الاساس !

هم گول ماکوا هيچ کلام !

کل هذا ويسمونه زمن الخير ..

لا حبيبي هذا كان زمن المقابر !!

واجمل وصف لذلك الزمن والعصر هو ما انشده السيد عريان السيد خلف ..

ياعصر الفواتح يازمان الموت

كافي من الذبح موناس ماضلت

ضاكت كاعنة من كبور فوك كبور

وعلى كبور اهلنة اكبورنا اتعلت

ومع هذا كله فلاعجب ان نشاهد شيخ عشيرة او شخص حاصل على شهادة عليا او شخصية معروفة في المجتمع الشيعي اديب او صحفي او حتى رجل دين معمم ينادي بايدلوجية مخالفة لما عليه الناس من ابناء جلدته !

تتذكرون .. قبل ايام خرج علينا سياسي شيعي يفتخر انه من عائلة بعثية وبعد شفطه لرواتب البرلمان لسنوات كونه سياسي متضرر من نظام البعث عاد ليقول ان اباه البعثي كان على حق في بعثيته وانتمائه وقتله لابناء جلدته !!

يعني لو باقي البعث هم كان بدل ما انادية بالسيد البرلماني نرجع اناديه رفيق فلان !

وعليه فلاعجب ان نرى هؤلاءوغيرهم وهم لازالوا ( يتلحسون ) بمؤخرة البعث والبعثية حتى يقال عنهم وطنيون ومثقفون !!

حبيبي هاي دونية ...

وليست وطنية ..

بس مايفيد الكلام ..

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