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فضيحة فساد تهز ايران..!


باقر الجبوري ||   من باب ( ان الفساد لدين له ) نكتب لكم اليوم عن فضيحة تهز جمهورية العمائم في إيران بسبب الفساد الذي يعم في اغلب مفاصلها ولكي تعلموا حجم الفاسدين واستغلالهم للمناصب في ايران !!!! اليكم ماجرى !  احد الاعلاميين واثناء لقاء متلفز مع الجنرال الايراني ( حاجي زادة ) وهو قائد القوة الجوية الفضائية للحر..س الثو...ري الايراني يحرجه احراجاً شديدا ! فيسأله (هل توسطت لأحد للاستفادة من منصبك لاغراض شخصية )  فكانت الكارثة ... إعتراف موثق وامام الكاميرات !!!  فكان جوابه بكلمة  (( نعم )) لتكسر حاجز الصمت !!! يعني اكوا فساد حجي حاجي ! ثم اطرق الجنرال برأسه قليلا بعدها ... ليكمل حديثه عن تلك الحادثة الخطيرة  قائلاً (( كانت مرة واحدة كتبت فيها اسم ابني مع المتطوعين المدافعين عن حرم السيدة زينب عليها السلام كي يذهب الى سوريا )) اي حجي اعترف ! وبعد وبعد شصار ! فيقول ( الحمد لله فلم يعد من هناك الا وهو يحمل وسام الشهادة )  انه ( الشهيد رضا حاجي زادة) . ها حبيبي .. شفت الفساد لوين واصل بايران !! حتى طلب الشهادة عندهم صارت لناس وناس ومو كل واحد يحصله ! يرادله بخت وناس تقدم مناحر ابنائه لاجل العقيدة !!
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