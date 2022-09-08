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فنتازيا نقاشية

17 2022-09-08

جهاد النقاش ||   ١- في اليوم الذي نزع فيه علي الشريفي العمامة عاد ولبسها أسعد الناصري/ هذا نزعته القبلات وهذا لبسته الرغبات!  ٢- بلدية مشهد تسرق النفايات من شوارع وأرصفة المدن المقدسة في العراق/ أي وحگ يورانيوم فائق دعبول!  ٣- بارزاني المولود في مدينة مهاباد الإيرانية وطني غيور/ والشهيد المهندس تبعي خائن!  ٤- من قال أن العراقيين لا يستثمرون زيارة الحسين/ فهل هناك ربح أكبر من الجنة! ٥- لقاء خمسة آلاف انتحاري سعودي يرون كربلاء منجسة خمسة ملايين زائر إيراني يقدس ترابها/ ويريدونك تحب السعودية وتكره إيران! ٦- يصيحون إن لم يكن لكم دين فكونوا عربا/ ومن توصل لكرم الضيافة ينسون العروبة والدين!  ٧- في ذكرى تشرين ستسمع هتافات ضد كل شيء إلا فلان/ جبناها على ال٧٠ مليار أثاث لمكتبه!  ٨- أسوء أنواع التسريبات ما يمس الحياة الشخصية للناس/ النبل في الخصومة شيمة الفرسان. ٩- إذا تريد تتأكد أن المدون أصابه عرق من رفيق/ شوفه يشجع على القتال بين الإخوة أو لا. ١٠- السعودية تنفق 100 مليار دولار على فلم يمجد معاوية/ وتجي زيارة عاشوراء تمسحه!  سؤال الفنتازيا: شو بس استلمت بريطانيا الملف العراقي، تدهورت صحة الملكة، هل تعتقد أننا دهرناهم؟!
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