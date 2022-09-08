فنتازيا نقاشية

جهاد النقاش ||
١- في اليوم الذي نزع فيه علي الشريفي العمامة عاد ولبسها أسعد الناصري/ هذا نزعته القبلات وهذا لبسته الرغبات!
٢- بلدية مشهد تسرق النفايات من شوارع وأرصفة المدن المقدسة في العراق/ أي وحگ يورانيوم فائق دعبول!
٣- بارزاني المولود في مدينة مهاباد الإيرانية وطني غيور/ والشهيد المهندس تبعي خائن!
٤- من قال أن العراقيين لا يستثمرون زيارة الحسين/ فهل هناك ربح أكبر من الجنة!
٥- لقاء خمسة آلاف انتحاري سعودي يرون كربلاء منجسة خمسة ملايين زائر إيراني يقدس ترابها/ ويريدونك تحب السعودية وتكره إيران!
٦- يصيحون إن لم يكن لكم دين فكونوا عربا/ ومن توصل لكرم الضيافة ينسون العروبة والدين!
٧- في ذكرى تشرين ستسمع هتافات ضد كل شيء إلا فلان/ جبناها على ال٧٠ مليار أثاث لمكتبه!
٨- أسوء أنواع التسريبات ما يمس الحياة الشخصية للناس/ النبل في الخصومة شيمة الفرسان.
٩- إذا تريد تتأكد أن المدون أصابه عرق من رفيق/ شوفه يشجع على القتال بين الإخوة أو لا.
١٠- السعودية تنفق 100 مليار دولار على فلم يمجد معاوية/ وتجي زيارة عاشوراء تمسحه!
سؤال الفنتازيا: شو بس استلمت بريطانيا الملف العراقي، تدهورت صحة الملكة، هل تعتقد أننا دهرناهم؟!