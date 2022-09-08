اهالي السماوة يطلقون رسالة تحذير الى زوار الأمام الحسين "ع"

باقر الجبوري ||
⭕️رسالة تحذيرية الى كل زائر سيدخل مدينتنا ليكمل مسيرته متوجهاً الى الامام الحسين عليه السلام العشق
1_ستكون عقوبتك كبيرة جداً اذا حاولت ادخال يدك في جيبك لإستخراج المال ! كل ماتريده سيأتيك وعلى رهن الأشارة !!
2_ نحذرك تحذير ليس بعده تحذير ان اخترت الصمت بدون ان تأمرنا بعمل ماتريده ...لك الأمر ولنا التنفيذ
3_ان حاولت اخفاء ملابسك عنا كي لا نتشرف بغسلها والتبرك بماءها ستواجه مشاكل كثيرة
4_إياك ثم إياك ان حاولت النهوض لأخذ شيء .. أنت الملك ونحن الخدم ..اترك لنا هذه المهمة
5_أرجو ان لاتتجاوز على عملنا ..فلك النوم ولنا السهر ولك الراحة ولنا التعب (كل تعب ماكو ) ولك البيت ونحن ضيوفك الصغار المذنبين
6_ احنه غير حسين ماعدنه وسيله
أنت عليك تأشر واحنا علينا انگلك صار
هله والف هله بيكم خدامكم. اهالي .
السماوة نتشرف بخدمه أبا عبد الله الحسين
بنتضاركم
هاا ااا هااااا
الزاير خل يتفظل وأبن احجيم هنا خدام
والله والنعم من اهل السماوة..باقر الجبوري