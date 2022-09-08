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اهالي السماوة يطلقون رسالة تحذير الى زوار الأمام الحسين "ع"


باقر الجبوري ||   ⭕️رسالة تحذيرية الى كل زائر سيدخل مدينتنا ليكمل مسيرته متوجهاً الى الامام الحسين عليه السلام العشق  1_ستكون عقوبتك كبيرة جداً اذا حاولت ادخال يدك في جيبك لإستخراج المال ! كل ماتريده سيأتيك وعلى رهن الأشارة !! 2_ نحذرك تحذير ليس بعده تحذير ان اخترت الصمت بدون ان تأمرنا بعمل ماتريده ...لك الأمر ولنا التنفيذ 3_ان حاولت اخفاء ملابسك عنا كي لا نتشرف بغسلها والتبرك بماءها ستواجه مشاكل كثيرة  4_إياك ثم إياك ان حاولت النهوض لأخذ شيء .. أنت الملك ونحن الخدم ..اترك لنا هذه المهمة  5_أرجو ان لاتتجاوز على عملنا ..فلك النوم ولنا السهر ولك الراحة ولنا التعب (كل تعب ماكو ) ولك البيت ونحن ضيوفك الصغار المذنبين 6_ احنه غير حسين ماعدنه وسيله  أنت عليك تأشر واحنا علينا انگلك صار هله والف هله بيكم خدامكم.  اهالي . السماوة  نتشرف بخدمه أبا عبد الله الحسين  بنتضاركم  هاا ااا هااااا الزاير خل يتفظل وأبن احجيم هنا خدام والله والنعم من اهل السماوة..باقر الجبوري
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اهالي السماوة يطلقون رسالة تحذير الى زوار الأمام الحسين "ع"
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