لماذا أحب الفرس الإيرانيين؟!

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باقر الجبوري || تدرون ليش احب الفرس ( الايرانيين ) !! لان همه الي امنوا بحقيقة الاسلام ! لا(قند..) قومية ! ولا "قيطان "الوطنية ! كلهن باعوهن وأشتروا الاسلام ! واحنة صار الف واربعمية عام نسولف بيهم وتاركين الاسلام الحقيقي شيگول ! ایگول ( ان اکرمکم عند الله اتقاکم ) !!! ویگول !!! ان الجنة تشتاق لبلال وهو حبشي اسود ! مع ان الاسلام بالقران نفسه يبشر ابو لهب وزوجته بالنار وهو عم النبي ومن سادة قريش ! ومن توگف یم الله تره ماراح یسآلك لاعلى قوميتك ولاعلى وطنيتك ولاعلى عشيرتك !! هذن كلهن حطهن بالجونية وسلمهن للفرقة الحزبية گبل ما يدفنونك واذا متت گبله وصي خلفتك يشمرونهن بالشط ... خوش !! لان كلهن ما يفيدنك !! الي يفيدك بس عملك ! وهذن السوالف ما اجتنه الامن البعثية والقومجية والعرگچیة ! هسه واحد يگلي سوالفك مال واحد تبعية وذويل لايران ! اجاوبه !! هو انه التبعي لايران لو ايران التبع الي !!! الايرانيين عايفين بلدانهم واوطانهم وجايين يزورن الحسين العربي الحجازي ! انا التبعي لايراني لو ايران تبع الي ! چا موش انطت ٤٠٠ شهيد واكثر من طبتنه الجواحش ! ليش الايرانيين من شافوا الطاوة حارة بالعراق وولدهم جاي تذبح ليش ماگالوا لچماعتهم انتوا تبعیة وعيروهم ! تذكرون !! بوكتها لافزعت لي لاقومية ولاعربية ولاوطنية ! كلها ضمت راسه مثل الجريدية ! لا والتكتلك ناس تدعي عليك بنص الكعبة كون ينهجم بيتك ( الله يبلاهم ) حتى ابن الوطن گام يعيرني بالقنينة على اساس اني عايف النجف والعمارة والناصرية والبصرة وفازعله جدام الموت حتى تدنة نفسي على قنينة ! وهو يدري ان القناني چانن مفخخات وخفت على بيته لاينهج فطلعتهن وفجرتهن بعيد عن بيته ! لا يا اااا ..... اعوذ بالله منك يلساني . والله يا عمي سوالف غمه ولوما الايراني يدزلي سلاحه وابلاش ( حبيبي ابلاش وغصبا عليه وعليك ) والله لوما همه وفزعتهم چان هسه انا وعمامي بالفتحة الثالثة ! وچان نسوانه هسه یبیعوهن بالسعودیة وبالخليج مثل الخدم والعبيد ! هاي اذا ما فلشوا الفتحات وتاهت علينة المگبرة ! الله لا ينطيكم بحق الحسين ! وبعد هم تسالوني ليش اتحب الايراني !!..