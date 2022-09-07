المقالات

لماذا أحب الفرس الإيرانيين؟!


باقر الجبوري ||   تدرون ليش احب الفرس ( الايرانيين ) !! لان همه الي امنوا بحقيقة الاسلام ! لا(قند..) قومية ! ولا "قيطان "الوطنية ! كلهن باعوهن وأشتروا الاسلام ! واحنة صار الف واربعمية عام نسولف بيهم وتاركين الاسلام الحقيقي شيگول ! ایگول ( ان اکرمکم عند الله اتقاکم ) !!! ویگول !!! ان الجنة تشتاق لبلال وهو حبشي اسود ! مع ان الاسلام بالقران نفسه يبشر ابو لهب وزوجته بالنار وهو عم النبي ومن سادة قريش ! ومن توگف یم الله تره ماراح یسآلك لاعلى قوميتك ولاعلى وطنيتك ولاعلى عشيرتك !! هذن كلهن حطهن بالجونية وسلمهن للفرقة الحزبية گبل ما يدفنونك واذا متت گبله وصي خلفتك يشمرونهن بالشط ... خوش !! لان كلهن ما يفيدنك !! الي يفيدك بس عملك ! وهذن السوالف ما اجتنه الامن البعثية والقومجية والعرگچیة ! هسه واحد يگلي سوالفك مال واحد تبعية وذويل لايران ! اجاوبه !! هو انه التبعي لايران لو ايران التبع الي !!! الايرانيين عايفين بلدانهم واوطانهم وجايين يزورن الحسين العربي الحجازي ! انا التبعي لايراني لو ايران تبع الي ! چا موش انطت ٤٠٠ شهيد واكثر من طبتنه الجواحش ! ليش الايرانيين من شافوا الطاوة حارة بالعراق وولدهم جاي تذبح ليش ماگالوا لچماعتهم انتوا تبعیة وعيروهم ! تذكرون !! بوكتها لافزعت لي لاقومية ولاعربية ولاوطنية ! كلها ضمت راسه مثل الجريدية ! لا والتكتلك ناس تدعي عليك بنص الكعبة كون ينهجم بيتك ( الله يبلاهم ) حتى ابن الوطن گام يعيرني بالقنينة على اساس اني عايف النجف والعمارة والناصرية والبصرة وفازعله جدام الموت حتى تدنة نفسي على قنينة ! وهو يدري ان القناني چانن مفخخات وخفت على بيته لاينهج فطلعتهن وفجرتهن بعيد عن بيته ! لا يا اااا ..... اعوذ بالله منك يلساني . والله يا عمي سوالف غمه ولوما الايراني يدزلي سلاحه وابلاش ( حبيبي ابلاش وغصبا عليه وعليك ) والله لوما همه وفزعتهم چان هسه انا وعمامي بالفتحة الثالثة ! وچان نسوانه هسه یبیعوهن بالسعودیة وبالخليج مثل الخدم والعبيد ! هاي اذا ما فلشوا الفتحات وتاهت علينة المگبرة ! الله لا ينطيكم بحق الحسين ! وبعد هم تسالوني ليش اتحب الايراني !!..
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ازمة النظام السياسي
زيارة الاربعين علامة من علامات المؤمن..وخدام الحسين هم من تلك العلامة ؟ 
أنتصار قوة المنطق على منطق القوة 
لماذا أحب الفرس الإيرانيين؟!
رسالة ترحيب عاجلة ..
خطر الانحراف الفكري والعقائدي
كربلاء والسيستاني ونداء القدس  
ديمقراطية العراق وفق مقاسات الأحزاب !!
روح المهدي سُبيَت مرتين..!
عبيد صدام والبحث عن سيد بعد قبر سيدهم صدام
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1449.28
الجنيه المصري 76.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
هدايت جعفر صادق : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة والاخوات في الصين الشعبية سلام مني وتحيات لكل مسلم شيعي ...
الموضوع :
بالصور.. الشيعة في الصين يحتفلون بليلة النصف من شعبان المباركة
فراس كريم كاظم : اللهم العن ابو بكر الزنديق اللهم العن عمر الفاجر الكافر و قنفذ خادم عمر اللهم العن عثمان ...
الموضوع :
قَصيـدةُ عِشـق مقدس.. كَسُليماني والمهندس..
سامي جواد : الكلمة الحق تخلد صاحبها مهما كانت ديانته ...
الموضوع :
أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤددُ.... قصة قصيدة شاعر سوريا الكبير الدكتور محمد مجذوب
Umahmad : وفقكم الله لخدمة زوار أبي عبدالله الحسين عليه السلام ...
الموضوع :
معلومات تفيد المشاية من النجف إلى كربلاء المقدسة..
الكردي : السلام عليك أيها الأمام الهمام الحسن بن. علي بن. ابي. طالب السلام عليك وعلى جدك. وابيك. السلام ...
الموضوع :
عين ماء الامام الحسن (ع) في النجف دواء لمرض السرطان والسكري
احمدالديراوي : الحسين شمعة لا تنطفئ احسنتم اختي الفاضلة ...
الموضوع :
الحبُ الصادقِ يجمعُنا
ام زهراءالعا صمي : السلام على الحسين الذي جاهد من أجل الحرية ومن اجل الانسانية كن انسان قبل أن تكون حسينيا ...
الموضوع :
الحبُ الصادقِ يجمعُنا
ابن العراق : اللهم احفظ العراق والعراقيين جميعا بدون استثناء..وارحم شهداء العراق الأبرار جميعا ...
الموضوع :
استفزاز يواجه تعقلا، والخطة مستمرة...
علي السعدون : السلام عليكم . احسنت اخي العزيز . ...
الموضوع :
تأثير التظاهرات على الاقتصاد العراقي
معقولة : استغرب ان تنسب السطور لسفير! كنت لاؤيد رأيكم لو انه سلم نفسه للقانون لانه مسؤول عن قدح ...
الموضوع :
مَنْ وراء خطاب السيد الصدر وموقفهِ الداعي لانصاره بالانسحاب؟!
فيسبوك