رسالة ترحيب عاجلة ..



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام

منار العامري || الى كل زائر ايراني، بعد التحية والسلام، اهلاً وسهلاً ومرحباً بكم.. إعلم يا سيدي الكريم اننا نعدّ الايام من عام الى عام، لنستقبلكم في بيوتنا المشتاقة الى زيارتكم، علّنا نحظى ببعض من تراب اقدامكم المقدسة. اعلم يا سيدي الكريم اننا نتسابق ونتنافس من اجل التشرف بخدمتكم وضيافتكم، ونبتهج عندما يتم اختيار احدنا من قِبلكم اكثر من ابتهاجنا بالعيد. اعلم يا سيدي الكريم اننا بمجرد انتهاء الزيارة الاربعينية، يعترينا الحزن والاسى ولا نكاد نسيطر على الاجفان، فترى الدموع تنهمر بسخاء لِفراق خدمتكم. اعلم يا سيدي الكريم انك عندما تطأ اقدامك ارض الحسين (عليه السلام) تصبح انت صاحب الدار ونحن الضيوف. اعلم يا سيدي الكريم اننا نشتاط غضباً من اجلكم، ونطأطئ رؤوسنا خجلاً منكم، عندما نرى ما يجري عليكم من بعض حشرات المجتمع العراقي، الذين يؤذونكم بدعوى حب الوطن، فلنتمس منكم ان لا تؤاخذونا بجريرة ما فعل السفهاء منا. اعلم يا سيدي الكريم اننا نشعر بالخيبة والخجل بسبب قلة عطائنا امام عطائكم، لان الذي يُعطينا (قاسم سليماني) لا يمكن مجازاته. اعلم يا سيدي الكريم اننا نُشهد الله (تعالى) ونشهد صاحب العصر والزمان (عجل الله فرجه الشريف) ونُشهدكم بأننا نبرأ الى الله من كل من يؤذيكم واننا نشكوهم الى إمامنا المهدي (عجل الله فرجه الشريف) وهو اعلم بما سيجازيهم به. اعلم يا سيدي الكريم اننا للمهدي (عج) منتظرون فاطمئنوا كل الاطمئنان، لان من ينتظر امام زمانه يعلم جيداً ان إمام الزمان سيجمع العربي والايراني تحت خيمة الاسلام الواحد الاصيل، وان من ينتظر امام زمانه لا يمكن ان يخذلكم يا اهل خراسان، لانكم انصار الحجة المنتظر (عجل الله فرجه الشريف) اعلم يا سيدي الكريم ان المنتظِرين لامام الزمان (عج) يوحدهم امير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) ولا تفرقهم خطوطٌ او حدودٌ رسمها الاستعمار للتفريق بين المسلمين. اعلم يا سيدي الكريم اننا سلمٌ لكم، ولمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم وأولياء لمن والاكم واعداء لمن عاداكم وأن شعارنا: (منتظِرون على هَدي المرجعية) فاطمئنوا إنكم بأعيننا، ان لم تحملكم ارضنا تحملكم رؤوسنا.