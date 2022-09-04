من هي السيدة مريم ابو الذهب؟!

سلمى الزيدي ||

قبر السيدة مريم ابوذهبّ عند العامود 172

العمود 172 ، مكان دفن ماري بيرالكمان (مريم أبو ذهب) ، الأستاذة الجامعیة والمرأة الحرة والباحثة الفرنسیة في شؤون الإسلام والمدافعة عن الشيعة التي جعل الله عاقبتها إلى خير.

إن شاء الله ، إذا كنت محظوظًا ضمن مشایة الأربعين وانت في طريقك مشيا على الاقدام الی حرم سیدنا الحسین علیه السلام قف عند العمود 172 وزر المرقد الطاهر لخادمة سيدتنا "فاطمة الزهراء سلام الله عليها "مریم ابو ذهب .

في هذا المقطع من الفیدیو ، يمكنك مشاهدة صورا لهذه السيدة قبل وبعد ان اعتناقها للدین الاسلامي الحنيف والمذهب الشيعي الشريف.

ماري بيرالكمان ، ولدت في أسرة كاثوليكية ، ثم اعتنقت الإسلام والمذهب الشيعي واختارت لنفسها اسم "مريم أبو ذهب"

خريجة جامعة باريس وعملت لسنوات عديدة أستاذًا وباحثًة في المعهد الوطني (INALCO) للغات والحضارات الشرقية في باريس.

لعبت دورًا فاعلًا في نقل مظلومیة الشیعة في باكستان وآفغانستان واوضاعهم الكارثية .

وقامت برحلات مختلفة إلى الشرق الأوسط ، زارت خلالها العتبات المقدسة عدة مرات.

توفيت "ابو الذهب "في باريس عام 2017.

وأوصت بان یدفن جثمانها عند معبر مشایة الاربعین على طريق كربلاء - النجف.

وفعلا دفن الجثمان في حسينية على مقربة من العمود 172.

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