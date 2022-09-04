المقالات

من هي السيدة مريم ابو الذهب؟!


سلمى الزيدي ||

 

قبر السيدة مريم ابوذهبّ عند العامود 172

العمود 172 ، مكان دفن ماري بيرالكمان (مريم أبو ذهب) ، الأستاذة الجامعیة  والمرأة الحرة والباحثة الفرنسیة  في شؤون الإسلام والمدافعة عن الشيعة التي جعل الله عاقبتها إلى خير.

إن شاء الله ، إذا كنت محظوظًا ضمن مشایة الأربعين وانت في طريقك مشيا على الاقدام  الی حرم  سیدنا الحسین علیه السلام  قف عند العمود 172  وزر المرقد الطاهر لخادمة سيدتنا "فاطمة الزهراء سلام الله عليها "مریم ابو ذهب .

في هذا المقطع من الفیدیو ، يمكنك مشاهدة صورا لهذه السيدة قبل وبعد ان اعتناقها للدین الاسلامي الحنيف والمذهب الشيعي الشريف.

ماري بيرالكمان ، ولدت في أسرة كاثوليكية ، ثم اعتنقت الإسلام والمذهب الشيعي واختارت لنفسها  اسم "مريم أبو ذهب"

خريجة جامعة باريس وعملت لسنوات عديدة أستاذًا وباحثًة  في المعهد الوطني (INALCO) للغات والحضارات الشرقية في باريس.

لعبت دورًا فاعلًا في نقل مظلومیة  الشیعة في باكستان وآفغانستان واوضاعهم الكارثية .

وقامت برحلات مختلفة إلى الشرق الأوسط ، زارت خلالها  العتبات المقدسة عدة مرات.

توفيت "ابو الذهب "في باريس عام 2017.

وأوصت بان یدفن جثمانها عند معبر مشایة الاربعین على  طريق كربلاء - النجف.

وفعلا دفن الجثمان في حسينية على مقربة من العمود 172.

ـــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
جانين بلاسخارت سيدة البلاط السياسي العراقي
من هي السيدة مريم ابو الذهب؟!
الامام الحسن مهّدَ لثورة أخيه الحسين بجهاد التبيين وبخوض الحرب الناعمة بحكمة.
هل تعرفون من هي المندوبة السامية للعراق..!؟
ليش البعثي الشيعي أشد على الشيعة من كل أعدائهم؟
العراق ملك ال البيت (ع)...
آداب الضيافة في العرفين الحسيني والأموي 
لا تصدم عندما تتحقق كوابيسك، وتتلاشى أحلامك..!
إضاءة حَسنيّة في ذكرى استشهاده"عليه السلام"
غورباتشوف..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1449.28
الجنيه المصري 75.93
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنت مقال رائع بارك الله بك ...
الموضوع :
روح المهدي سُبيَت مرتين! 
عراق الإمام علي عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام : السلام عليكم ....ربما ماتم ذكره بالمقال صحيح تاريخيا ولكن كل الجبناء القتلة المجرميين الذين قاتلوا الإمام ابي ...
الموضوع :
مطلوب القبض على هؤلاء..!
وردة : في الحقيقة قولك عن الإيذاء مغلوط، لأن الأنفس لا يعلمها الا الله وأغلب من أعرفهم سيئي حظ ...
الموضوع :
" سوء الحظ (التابعة) "
علي : منحرف عقائديا وخارج على امام زمانه الامام الصادق عليه السلام ومدعي الامامه بل وادعى ان ابنه محمد ...
الموضوع :
محافظ النجف الاشرف يزور مرقد (عبد الله ابو نجم) (رض) ويتابع مع سدنته مشاريع الاعمار والتاهيل
Tahir Baban : تحياتي لماذا لا تكتبون الأسماء الصريحة و تكتبون. ا ع ا ...
الموضوع :
القبض عى مطلوب للقضاء العراقي في الاردن
علي أكبر : اللهم صل على محمد وآل محمد ...
الموضوع :
صدور كتاب "ما وراء الطف" يبحث في أسرار معركة كربلاء
مانع الزاملي : سلمت اناملك ست ووفقك الله لهذا الطرح الرائع ...
الموضوع :
الميدان ليس لك وحدك..!
ابو اية : أحسنت عزيزتي لشعورك بالمسؤولية الدينية والعقائدية والعربية اتجاه شعبنا الفلسطيني والشعب المصري والعربي بوجه العموم الإ للأسف ...
الموضوع :
العرب؛ يوم حزين آخر..!
علي أكبر : اللهم صل على محمد وآل محمد ...
الموضوع :
صدور كتاب "ما وراء الطف" يبحث في أسرار معركة كربلاء
بيداء مهدي : رقيقة هي افكارك وما تسطرين ممتنة لكشكولك ...
الموضوع :
كشكول الامتنان..!
فيسبوك